Direktør for feriecenter fratrådt med øjeblikkelig virkning

GATTEN:Det er ikke engang en uge siden, adm. direktør i HimmerLand, Mark Bering, i en pressemeddelelse fra golf- og feriecenteret berettede om den igangværende totalrenovering af HimmerLands hote- og restaurantfaciliteter.

Nu er Mark Bering selv fortid i HimmerLand, fremgår det af en pressemeddelelse fra ejerne i Lars Larsen Group.

Ifølge pressemeddelelsen er Mark Bering mandag morgen ””fratrådt med øjeblikkelig virkning”, og CEO i Lars Larsen Group, Jesper Lund, har midlertidigt overtaget rollen som administrerende direktør for HimmerLand.

- Jeg er ærgerlig over, at vi er tvunget til at skifte ud på direktørposten i HimmerLand med så kort varsel.

- Men det ændrer ikke ved de store projekter, som vi er ved at gennemføre, og som skal gøre HimmerLand endnu mere attraktivt for såvel medarbejdere som husejere og gæster, siger bestyrelsesformand i Lars Larsen Group, Jacob Brunsborg.

Han begrunder Mark Berings aftrædelse med en ”uoverensstemmelse i forhold til de værdier, som Lars Larsen Group bygger på”, men ønsker derudover ikke at kommentere på beslutningen.

Jacob Brunsborg slår i samme åndedrag fast, at det afbrudte samarbejde med Mark Bering ikke ændrer på de ambitiøse planer eller de igangværende projekter med renovering og udvidelse af faciliteterne i HimmerLand.

- Det vigtigste for mig er at se fremad.

- Jeg er glad for, at Jesper Lund har tilbudt midlertidigt at træde til som administrerende direktør, og jeg er ikke i tvivl om, at han vil yde en god indsats, indtil vi finder en permanent løsning, siger Jacob Brunsborg i pressemeddelsen.