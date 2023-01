Direktørpar har opfyldt vild drøm: Er flyttet ind i kæmpe pyramide

TERNDRUP:- Vores yndlingsplads, jamen, det er da lige her - i orangeriet.

Maria Fenger smiler og rækker armen ud mod appelsintræet, hvor to solmodne appelsiner strutter som var de hjemme i Sydspanien.

Maria og Per Fenger i orangeriet. Foto: Lars Pauli

Sammen med sin mand Per og parrets tre børn er hun flyttet ind i familiens drøm af et hus: En kæmpe pyramide i glas, stål og træ. Langt ude på landet i naturskønne omgivelser ved Terndrup.

Det har taget parret et par år at bygge pyramiden. Foto: Lars Pauli

Orangeriet ligger sydvendt og på varme dage skygger appelsintræet ind over langbordet med plads til godt 20 gæster.

Køkkenet er omdrejningspunkt. Foto: Lars Pauli

Født i 2007

Tankerne om den tre etager store pyramide øst for den himmerlandske by blev født tilbage i 2007 af Per Fenger, der er medejer af den store Aalborg-virksomhed Liftra med snart 500 medarbejdere i hele verden.

Bag et stort stofbillede kører der aircondition. Foto: Lars Pauli

- Kunne du tænke dig at bo i en pyramide, spurgte han dengang hustruen - som slog det hen som endnu en skør idé fra mandens side.

EN PYRAMIDE En pyramide er en geometrisk figur, der består af en grundflade og en række sider, der mødes i et punkt oven på grundfladen. Pyramider findes i mange forskellige former og størrelser, og de kan opbygges af mange forskellige materialer.

De mest kendte pyramider er de store egyptiske pyramider, der står i ørkenen uden for Cairo i Egypten. Disse pyramider blev bygget af faraonerne i oldtidens Egypten som deres gravsteder. Der findes også mange andre pyramider rundt om i verden, såsom den store Kukulkan-pyramide i Yucatán-halvøen i Mexico og den lille Pyramid of the Sun i Teotihuacán, Mexico. VIS MERE

Men idéen var nu ikke så skør endda.

For her mange år efter står hun sammen med ham og kigger op i den store pyramide, der er opført ved siden af det hus, parret har boet i i næsten 20 år.

Et kig ind i en af pyramidens toiletter. Foto: Lars Pauli

- Der er faktisk ikke rigtig noget her, vi ville lave om, hvis vi fik muligheden. Pyramiden er blevet til den drøm, der udviklede sig og blev til 3D-tegninger for nu at være virkelighed. Det hele er blevet som vi gerne ville have det, lyder det samstemmende fra parret.

Fra garagen går man direkte ind i køkkenet. Foto: Lars Pauli

Cortenstål

I orangeriet vokser - udover appelsiner - også vindruer, lime, avocado, oliven og bananer i de store stålkasser af cortenstål, der er en del af konstruktionen på pyramiden, som er på over 500 kvadratmeter.

Køkkenbordet er også speciallavet - af træ fra parrets skov. Foto: Lars Pauli

Kasserne er lavet på Liftras store stålfabrik i Polen, hvor også resten af stålkonstruktionen er udført.

Familien Fengers specielle hus. Foto: Lars Pauli

Ja, det kan have sine fordele at være boss i en nordjyske stålvirksomhed, der producerer løfte- og transportudstyr til danske vindmølleproducenter.

Internt

- Jeg tror ikke, vi kunne have klaret opgaven, hvis det ikke var fordi, vi havde haft mulighed for både at bruge egne ingeniører og få konstruktionen lavet internt, funderer Per Fenger.

Stuen i pyramiden. Foto: Lars Pauli

Der er brugt over 70 tons stål på pyramiden, som - udover de store mængder stål - består af vinduer og træ.

Per Fenger har selv konstrueret et oplukkeligt rude-system mod vest. Foto: Lars Pauli

Næsten al træet kommer fra parrets egen skov på grunden ved Terndrup, der ligger smukt i kuperet terræn og med udsigt til græssende får, køer, heste og rådyr.

Set fra toppen

Dyrene kan parret se fra oven, når de er i deres soveværelse i toppen af pyramiden - på anden sal.

Der er brugt 70 tons stål. Foto: Lars Pauli

På første sal har børnene Ida, Aksel og Gorm deres værelser, mens stueetagen udover det kæmpe orangeri har stort køkken, stue og kontor. Samt en garage som man går direkte fra og lige ind i køkkenet.

Hunden Stella nyder stedet sammen med Maria og Per Fenger. Foto: Lars Pauli

Inspiration

Per Fenger fortæller, at han i sin tid fik inspiration til pyramiden hos et familiemedlem.

- Her var der en udestue fyldt med grønne planter i kummer langs væggene, fortæller direktøren, som sammen med hustruen har gjort alt for, at det nye hjem skal være så energirigtigt som muligt.

Der er blandet andet lavet jordvarme og aircondition, som får strøm fra et kæmpe solcelleanlæg på 50 kilowatt.

Trappen op til første sal. Foto: Lars Pauli

- Vi håber, vores energiregnskab løber i nul, siger Per Fenger, der sammen med hustruen og børnene har været inde over byggeprocessen.

Nu er pyramiden færdig.... Foto: Lars Pauli

Parret lejede et mobilt savværk, og sammen med nogle venner skar de de store douglasgrantræer på grunden op. Træet er brugt til beklædning inde og ude.

Sådan ser køkkenet ud. Foto: Lars Pauli

Jul i pyramiden

Den forgangne jul blev den første rigtige jul i det nye hjem. Begge hold forældre var inviteret.

Træ til trapperne er fra familien Fengers skov. Foto: Lars Pauli

- Sidste jul, hvor vi stadig boede i det gamle hus, havde vi snydt lidt og stillet et juletræ herover, men i år blev der for første gang rigtig jul i pyramiden, griner Maria Fenger, der ligesom sin mand ikke er meget for at snakke om økonomien i byggeprojektet.

Per Fenger er uddannet maskiningeniør og parret har langt hen ad vejen selv slået stregerne til deres nye hjem udenfor Terndrup. Foto: Lars Pauli

- Det er ikke så interessant, men vi kan da godt sige så meget, at vi har overskredet det første budget med 30 procent, griner Per Fenger - og sammenligner prisen med en 150 kvadratmeter lejlighed i det indre København.

Maria og Per har grund til smil - nu er de flyttet ind i pyramiden. Foto: Lars Pauli

Til gengæld er der så 560 kvadratmeter at gøre godt med. Og de er testet godt og grundigt. Fornylig blev der nemlig holdt en kæmpe personalefest for medarbejderne i Liftra i pyramiden.