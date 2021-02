Dj scorer quiz med verdensmester

AARS:Det er ikke hver dag man får besøg af en legende, Men det gjorde Danmarks måske mest langtidsholdbare disc-jockey i denne uge.

Peter Christensen har i over 40 år turet landet rundt med Diskotek Venus, og det var i hans indkørsel i Aars, at Viborgs borgmester Ulrik Wilbek (V) trillede ind den kolde februardag.

I dag er det livet som politiker han er kendt for. Men historien vil mest huske ham for at overtage et dansk kvindelandshold, der var tæt på at blive nedlagt først i 90'erne, og siden føre det til guld ved både EM, VM og De Olympiske Lege.

For ikke at tale om at han derefter førte herrelandsholdet helt til tops med dets første guldmedaljer. EM gav guld to gange ligesom det blev til sølv i to VM-finaler.

Musikglad ikon

- Jeg vidste ikke at Ulrik Wilbek også gik en del op i musik. Men det gjorde han faktisk. Så vi havde en hyggelig stund med at tale musik og udveksle historier om numrene og håndbold, fortæller Peter Christensen, som blandt andet kender Wilbek fra 20 år som journalist og studievært på Radio Viborg.

Det blev noget mindre dramatisk at optage quizzen end at stå på sidelinjen til en vigtig mesterskabskamp, oplevede Ulrik Wilbek (th) hos Peter Christensen. Privatfoto

Anledningen til quizzen er Danmarksindsamlingen denne weekend. Den ville Peter Christensen støtte ved at lave en musikquiz, der appellerer til mange og sælge den via sin hjemmeside. Beløbet går ubeskåret til Danmarksindsamlingen, der lørdag sendes fra Tinghallen i netop Viborg.

Ulrik Wilbek og Peter Christensen har udvalgt hver fem yndlingsnumre, som lytterne til quizzen skal gætte titel, kunstner og årstal på. Det hele garneret med historier omkring en harpiks-klistret håndbold og god musik.

DJ uden fest

Peter Christensen er som mange andre i underholdningsbranchen hårdt ramt af nedlukningen. Det er ikke mange der finder på at bestille en DJ til en fest for fem personer.

Han får en støtte, der tager det værste af indtægtsnedgangen. Det hindrer ham dog ikke at bruge en del kræfter på at støtte Danmarksindsamlingen, der i år støtter fattige børn i mange af verdens brændpunkter. Både når det gælder krig, corona og naturens omskiftelser.

- Jeg er jo forhindret i at komme rundt og passe mit elskede job. Så laver jeg i stedet musikquizzer til min webshop, siger han, og glæder sig til at bytte hjemmestudiet ud med fester igen.

DJ'en er kendt for sit gå-på-mod. Således prøvede han også at få Kronprins Frederik til at deltage i en lignende quiz for Danmarksindsamlingen. Det lykkedes dog ikke at få kronebilen til at sætte kurs mod Aars. Denne gang, i hvert fald.