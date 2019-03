Dømt for knivstikkeri: Først fængsel og så udvisning

RANUM: En nu 29-årig mand blev ved Retten i Aalborg torsdag dømt to år og tre måneders fængsel samt udvisning af Danmark med 12 års indrejseforbud. Det oplyser anklager Kristina Frandsen.

Knivstikkeriet fandt sted natten til 18. september sidste år, hvor den nu dømte mand og en anden var røget i klammeri med hinanden på asylcenteret i Ranum. Dramaet endte med, at offeret blev stukket i ryggen med en kniv og efterfølgende måtte køres til behandling på sygehuset i Aalborg. Han var dog ikke i livsfare i forbindelse med knivstikkeriet.

- Han erkendte, at der havde været en uoverensstemmelse omkring kniven, men han forklarede, at han havde forsøgt at tage kniven fra offeret, og under tumulten var han så kommet til at stikke den anden mand, siger Kristina Frandsen.

Over for det stod så to forklaringer fra offeret og et andet vidne, der begge mente, at kniven var blevet ført med forsæt til at stikke. De lægelige undersøgelser bekræftede også det, da stikket var så dybt, at lægerne erklærede, at det var så dybt, at kniven måtte være blevet ført med vilje og med en ganske stor kraft - og de udsagn valgte retten af lægge vægt på i dommen, forklarer Kristina Frandsen.

Den dømte mand forsvandt og gik under jorden i en måneds tid efter episoden på asylcenteret, men valgte at melde sig selv til politiet i Vejle i midten af oktober, hvor han blev anholdt.

Han valgte på stedet at anke dommen til frifindelse.