Domino-effekt: Lidls ankomst skubber til hovedgades butikker

AARS:Der hviskes forventningsfuldt om, at Lidl snart rykker ind nederst i Himmerlandsgade. Men også lidt bekymret. For: hvad skal der blive af de butikker, der ligger der nu?

Matas, Grønthjørnet og herretøjsbutikken Torben forsvinder i løbet af sommeren fra hjørnet af Præstegårdsvej og hovedgaden. Lige for næsen af de entreprenørmaskiner, der vil jævne alt over jordhøjde på de syv matrikler, hvor Lidls butik skal ligge.

Ingen af dem lader sig dog knuse af nok så stålsat en grab, når entreprenørmaskinerne ruller ind til august. Alle forretninger har fået aftaler på plads om nye adresser, og også private lejere har fået gode muligheder for at finde et nyt sted at bo. Det har faktisk været en af grundene til, at slutspillet om matriklerne trak ud de sidste uger.

- Alle skulle have chancen for at finde et nyt sted at være. Det er derfor vi ikke har meldt ud tidligere, siger Jan Nielsen, som med sin far som partner ejer en række af husene på Himmerlandsgades sydlige side.

Matas skal vokse