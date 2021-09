Dropper sherif-titel - nu har Vesthimmerland hentet lidt af det tabte tilbage

VESTHIMMERLAND:- Nu behøver jeg ikke længere være sherif....

Den vesthimmerlandske borgmester, Per Bach Laursen (V), nedlagde tirsdag sit hverv som selvudnævnt sherif i kommunen. Det skete ved indvielsen af en ny nærpolitistation i Aars, hvor kommunens førstemand overdrog hvervet til den nordjyske politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

Titlen har han haft i en periode på flere år, hvor politiet ikke har haft fast domicil i hans kommune.

At Per Bach Laursen er gået op i sit hverv også som sherif fremgår tydeligt af en mandshøj fotostat, han havde fået fremstillet af sig selv.

Men nu er der ikke brug for den fotostat længere - fra morgenstunden tirsdag indviede borgmesteren nemlig sammen med justitsminister Nick Hækkerup den ene af to ny nordjyske nærpolitistationer. Den ligger i Aars - ikke langt fra rådhuset.

Justitsminister Nick Hækkerup (t.v.) klippede - og borgmester Per Bach Laursen smilede. Foto: Kim Dahl Hansen

Det skete, efter Vesthimmerland i flere år råbt på mere politi på gader og stræder.

Tidligere lå der en stor politistation i Løgstør med op mod et halvt hundrede betjente, men den blev under højlydte protester og fakkeltog nedlagt for en halv snes år siden. Så da regeringen åbnede mulighed for 20 nye mindre nærstationer, kastede Per Bach Laursen sig sammen med resten af byrådet ind kampen for at trække en af dem til Vesthimmerland. Det lykkedes - og den kom til at ligge i den vesthimmerlandske hovedstad.

Store og små var med til indvielsen.

Stationen i Aars hører organisatorisk under politiet i Himmerland, der har base i Hobro.

Dannebrog var fundet frem for at fejre dagen.

En håndfuld betjente

Den nye station vil holde åbent 15 timers om ugen og have godt en håndfuld betjente tilknyttet.

Politiet bød på slik og kage ved indvielsen.

Tillidsmand Ole B. Christensen siger til Nordjyske, at han glæder sig over, at det ikke har været nødvendigt at tvinge betjente til Vesthimmerland.

- Faktisk har der været rigtig stor søgning på se seks stillinger, fortæller han.

Af de seks betjente er de tre bosat i kommunen.

Per Bach Laursens sherif-fotostat fyldte godt ved indvielsen - og gav et godt grin.

Ikke kun symbolpolitik

Ole B. Christensen tror, at nærstationerne ikke blot er symbolpolitik - men at indbyggerne rent faktisk kommer til at mærke en forskel i politibetjeningen.

- De 15 timers åbning er garanteret minimum. Hvis betjentene er på stationen på andre tider - og det vil de være - så er der jo også åbent der.

- Dermed bliver der en pæn opgradering til Vesthimmerland, siger tillidsmanden for betjentene i Himmerland, som så til gengæld kan fortælle, at kun to af de seks årsværk er nye - de fire andre øvrige årsværk bliver tilført fra stationen i Hobro.

Det var muligt at kigge nærmere på politiets grej.

- Så det vil rent faktisk sige, at indbyggerne i Rebild og Mariagerfjord får fire betjente færre at gøre godt med, mens Vesthimmerland vinder på det, siger Ole B. Christensen.

Hilste på

Flere af de nye Vesthimmerlandske betjente var troppet op på indvielsesdagen - og stod klar til at hilse på de mange borgere, der var mødt op på Løgstørvej i industrikvarteret i Aars, hvor den nye stationen har hjemme.