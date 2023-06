Dyrman melder sig på banen - vil til EU

VESTHIMMERLAND:- Jeg har sendt en ansøgning til Venstre Nordjylland, hvor jeg går efter at blive kandidat for netop Venstre Nordjylland til EU-parlamentsvalget 2024. Det kræver, at jeg bliver valgt til opstillingsmødet i Aabybro 22. August 2023. Her kan medlemmer af partiet deltager og stemme på mig.

Med disse ord på Facebook har byrådsmedlem Jakob Dyrman (V) fra Aars nu bekendtgjort, at han er parat til at gå hele vejen for en plads i Europa-Parlamentet og varetage Danmarks interesser i EU i Bruxelles.

50-årige Jakob Dyrman er til daglig underviser på Vesthimmerlands Gymnasium i Aars.

Han har i flere år beskæftiget sig med EU-forhold.

- EU og alt det politiske, der foregår i parlamentet har min store interesse, og jeg ser frem til eventuelt at skulle forsøge at vinde vælgernes gunst ved det kommende EU-parlamentsvalg i 2024, siger Jakob Dyrmann til Aars.dk.

Jakob Dyrman og Lars Peter Boel, Hjørring, er i øjeblikket begge foreslåede som EU-kandidater i Nordjylland.

Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år.

Hvis Jakob Dyrmann bliver valgt som medlem af EU-parlamentet vil det ifølge Aars.dk være tredje gang, at Vesthimmerland bliver direkte repræsenteret. Første gang var i 1979 da Jørgen Brøndlund Nielsen, oprindelig fra Ranum, blev valgt til Europa-Parlamentet. Anden gang var i 2001 da Ole B. Sørensen, Gedsted, blev udpeget som suppleant for Bertel Haarder som i stedet vendte hjem til dansk politik for at blive minister.