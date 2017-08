E-sport skal ind på skole

AARS: Vesthimmerland er på vej til at få en forening, der skal samle interesserede bag den elektroniske sportsgren kaldet E-sport.

E-sport er i disse år i voldsom vækst - også i Vesthimmerland, hvor Thomas Jensen fra Aars på det nærmeste blev løbet over ende, efter han lørdag 5. august tog de første skridt til oprettelse af foreningen.

Det skete efter en snak ved morgenbordet med Thomas Jensens 10-årige "papsøn" Alexander, der selv er voldsomt interesseret i E-sport.

- Der er det ved E-sport, at det for mange foregår hjemme foran computeren. Derfor efterlyste jeg, at Alexander kom ud for at møde andre. Det fik mig at lægge en føler ud på Facebook for at tage temperaturen på en forening, hvor E-sport-interessede fra kommunen kan mødes fysisk.

- Og interessen er overvældende - jeg har nærmest ikke lavet andet end at arbejde med sagen lige siden, siger Thomas Jensen, der 29. august har indkaldt til stiftende generalforsamling i foreningen.

Den bliver formentlig afholdt på erhvervsskolerne i Aars, som har tilbudt at lægge lokaler til foreningen.

Skole ser perspektiver

Direktør Ulf Givskov Bender fra erhvervsskolerne ser nemlig også perspektiver i en E-sportsforening på skolen.

- Vi har faktisk gennem et stykke tid snakket om at tilbyde E-sport på skoleskemaet. Sporten kan nemlig være med til at styrke sociale kompetencer og teamstruktur, siger Ulf Givskov Bender, som derfor tog imod tilbuddet om et samarbejde med sportsforeningen med kyshånd - og gerne lægger lokaler til foreningen og de kraftige spillecomputere, der skal stilles op.

- Udover at vi kan bruge foreningens computere i undervisningsdelen, så har vi jo også mange hundrede unge, som bor hos os, og derfor vil det også være interessant for os at være omdrejningspunkt for foreningen i elevernes fritid, siger Ulf Givskov Bender.