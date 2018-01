E-sporten indtager Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: 10 spritnye supercomputere, der får masser af hul igennem til internettet samt nye klubfaciliteter.

Den nystiftede forening Esport Vesthimmerland i Aars indviede søndag sit nye klublokale i Idrætscenter Østermarken i Aars, efter at initiativtager Thomas Jensen fra Aars for knap et halvt år siden lagde grundstenen til en Esportsforening i byen.

Et omkring 50 kvadratmeter lokale i forlængelse af cafeteriet i idrætscentret i Aars bliver i fremtiden ramme om foreningen, hvor man kan dyrke elektronisk sport, der er computerspil på konkurrenceplan.

- Det har været et hårdt arbejde at komme hertil, men nu er det endelig lykkedes at etablere foreningen og få optimale foreningslokaler, siger Thomas Jensen, som håber på, at placeringen i idrætscentret kan gøre, at mange af dem, der i forvejen kommer i centret for at dyrke mere traditionel idræt kan få øjnene op Esport.

- Men det kunne jo samtidig tænkes, at vores medlemmer også kunne få lyst til at dyrke andre idrætsgrene. Så jeg anser placeringen for at være helt optimal, siger Thomas Jensen, der kan glæde sig over en start med omkring 40 medlemmer. I alderen ni til 42 år.

De får mulighed for at komme i det nye lokale for at træne to gange om dagen mandag til fredag. Fra kl. 13.30-18.30 og igen kl. 19-22.

I weekenderne spilles der kampe.

Det var formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, socialdemokraten Asger Andersen, som i går havde æren af at foretage den officielle indvielse af de nye klublokaler. Det skete under overværelse af sponsorer, medlemmer - og andre interesserede.

Samtidig med at klubben Aars kunne tage de nye klublokaler i brug, så er Løgstør også godt på vej med sin Esportsforening.