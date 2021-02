Efter dødsbrand: Vi skal have undersøgt alt til bunds

ØSTRUP:Nordjyllands Politi arbejder mandag eftermiddag fortsat intenst med efterforskningen af den brand, som tidligt mandag morgen kostede en 35-årig kvinde og hendes to børn på 4 og 7 år livet.

- Det er en meget alvorlig sag, så derfor skal vi selvfølgelig have undersøgt alt til bunds, men på nuværende tidspunkt er der ikke noget, der indikerer, at der skulle være foregået en forbrydelse, fortæller politikommissær Carsten Straszek, der leder efterforskningen af den meget tragiske sag og tilføjer:

- Vi afventer svar på de retsmedicinske undersøgelser og på brandundersøgelsen, som Nationalt Kriminalteknisk Center varetager. Først når de er afsluttet, har vi et grundlag for at udtale os nærmere om denne tragiske hændelse, siger han i en pressemeddelelse.

Politi og brandvæsen blev kl. 04.29 mandag morgen alarmeret om branden og konstaterede ved ankomsten til stedet, at huset var fyldt med røg.

Ved søgning med røgdykkere i huset blev kvinden og de to børn fundet livløse. De blev forsøgt genoplivet, men deres liv stod ikke til at redde.