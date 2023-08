Mere politi ved stutteri efter voldssager

AALESTRUP:De seneste uger har der flere gange været konfrontationer mellem ansatte på stutteriet Viegård syd for Aalestrup og borgere, der protestere og demonstrere mod stutteriet.

Nu er det kommet så vidt, at Midt- og Vestjyllands Politi øger tilstedeværelse omkring stutteri.

Det Skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Det er helt uacceptabelt. Vi arbejder nu med flere voldssager samt andre overtrædelser, som relaterer sig til den opmærksomhed, som stutteriet har fået henover sommeren. Der skal være lov og orden, og det sætter vi ekstra ind for at sikre nu, siger vicepolitiinspektør Christian Toftemark, der er leder af lokalpolitiet Viborg-Skive.

Der vil derfor blandt andet være øget patruljering omkring stutteriet specielt i aften- og nattetimerne.

- Det er gået for vidt, både når lovlige demonstranter bliver fysisk konfronteret af ansatte på stutteriet under demonstrationer, såvel som det er gået for langt, når borgere uden for stutteriet blokerer vejene for stutteriets ansatte for at inspicere biler, der kører ind og ud af forskellige adresser, siger Christian Toftemark.

- Vi accepterer ingen af delene. Vi arbejder lige nu på de sager, vi har, og vi kommer også til strafferetligt at forfølge eventuelle yderligere konfrontationer imellem parterne, hvor der er begrundet mistanke om, at der er begået strafbare forhold, siger vicepolitiinspektøren i pressemeddelelsen.

Flere demonstrationer

Opmærksomheden omkring forholdene på Viegård Stutteri, begyndte da en tidligere ansat for en måned siden delte en række billeder af afmagrede heste.

Siden er kritikken haglet ned over John Byrialsen, der ejer og driver stutteriet.

Flere dyreværnsorganisationer har politianmeldt ham, ligesom der har været arrangeret adskillige demonstrationer foran hans stutteri ved Skals.

En Facebook-gruppe ved navn ”Stop mishandlingen på Viegård Stutteri ApS” har rundet 14.000 medlemmer.

Seks uanmeldte kontrolbesøg

Stutteriejeren har givet sit samtykke til, at Midt- og Vestjyllands Politi kan fortælle om resultatet af de indtil videre seks uanmeldte kontrolbesøg på stutteriets adresser i 2023.

Derfor oplyser politiet i pressemeddelelsen, at de har foretaget seks kontrolbesøg i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Det har medført fire sigtelser, som indeholder i alt 35 forhold for blandt andet overtrædelser af dyrevældfærdsloven.

Sigtelserne har ikke karakter af vanrøgt eller mishandling. Derfor har det ikke ført til fjernelse af hestene eller at der er blevet indsat en forvalter.

Stutteriet har efterkommet de pålæg, som politiet og er givet. Herunder er for tynde heste som pålagt kommet i behandling.

- Vi oplever et stort behov for åbenhed fra borgernes side i denne sag, men vi kan som offentlig myndighed ikke bidrage til, at en borger sættes i en offentlig gabestok. Vi vil derfor appellere til, at man respekterer, at myndighederne arbejder med sagen og ikke eskalerer denne konflikt yderligere, siger vicepolitiinspektør Christian Toftemark.