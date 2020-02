Efter værtshusslagsmål: Gerningsmænd påkørte offer og stak af

AALESTRUP:Nordjyllands Politi rykkede fredag aften ud til et værtshusslagsmål på My Way Pub i Aalestrup.

Flere personer var ifølge politiets oplysninger kommet op at toppes på værtshuset, og det udvikler sig udenfor, hvor tre mænd kommer op at slås.

- De kommer op at slås ude på fortorvet og det er tilsyneladende to mod én, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen til NORDJYSKE.

De to slagsbrødre kører efterfølgende fra stedet i bil, men omkring 100 meter derfra vender de bilen og kører tilbage. Herefter påkører de den mand, som de var oppe at slås med.

Manden ryger op på køleren og de to mænd stikker efterfølgende af fra stedet.

- Vi ved endnu ikke, om der er tale om en forsætlig påkørsel, men det skal vores efterforskning nu være med til at klarlægge, siger vagtchefen.

Politiet har kendskab til, hvem de to gerningsmænd er og opfordrer dem til at melde sig selv. Derudover vil politiet gerne i kontakt med vidner, der har set optrinnet foran My Way Pub.

- Vi er i fuld gang med vores efterforskning og der er givetvis mange, der har set, hvad der er sket dernede. Dem vil vi gerne i kontakt med, siger Karsten Højrup Kristensen.

Har du set slagsmålet, kan du kontakte Nordjyllands Politi på 114.