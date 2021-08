Efterladte killinger sekunder fra at blive mast i pappresser: - Det er skrækkeligt

AALESTRUP:Det var torsdag kun et spørgsmål om sekunder, før det var gået helt galt for to små kattekillinger på en erhvervsgenbrugsplads i Aalestrup.

Havde det været hvilken som helst anden dag, var killingerne blevet mast i en pappresser.

Det var ene og alene held, som gjorde, at de to små katte slap med livet i behold.

Palle Kristensen og en kollega var ved at presse pap fra den store dynge af pap, som bliver hentet fra virksomheder og afleveret i genbrugspladsens store hal.

- Vi plejer at have store maskiner, som larmer, til at køre inde i hallen, men de var slukket, og så kan vi høre en lyd. Vi finder to små kattekillinger inde i bunken fra det sted, hvor vi skulle til at presse pap, fortæller Palle Kristensen, der ikke tør tænke på, hvad der var sket, hvis maskinerne havde kørt som normalt.

- De var simpelthen blevet presset ihjel.

Sådan så killingerne ud, da de blev fundet. Privatfoto.

De to kollegaer snakkede kort om, hvad de skulle gøre og besluttede sig for at ringe til Anita Sønderup, som er internatsleder ved MinVenKatten Hobro.

Hun skyndte sig at pakke en transporttaske med mælk og ud i sin bil og satte kursen mod Aalestrup.

- Det er skrækkeligt. Det er bare sådan noget, som for guds skyld ikke må ske, lyder det fra Anita Sønderup.

Da hun ankom til genbrugspladsen og så de to killinger - en trefarvet og en grå - kunne hun hurtigt konstatere, at de havde det fint efter omstændighederne.

- De havde ikke ligget der så længe. Jeg vil skyde på omkring otte timer, så de havde ikke brug for drop, men de var utroligt sultne. På vejen hjem stoppede jeg mange gange og gav dem mælk, siger internatslederen.

Det var i denne bunke af affald, Palle og en kollega fandt de efterladte killinger.

Hun havde - heldigvis for de to killinger - fået en efterladt kattemor ind fra en garage i Øster Doense.

- Jeg kunne lægge dem direkte ind til hende, og så havde de en ny ammemor, der sørgede for, at de havde det trygt, siger Anita Sønderup.

Det er denne kat, som er blevet ny kattemor for de to killinger. Privatfoto.

Hun fortæller, at hun bliver lagt ned af katte, som er efterladt, og hun mangler plejefamilier, som kan tage sig af kattene.

Heldigvis er den ene af de to killinger allerede adopteret. Og det er ikke af hvem som helst.

Den trefarvede killing bliver nemlig snart genforenet med den ene halvdel af redningsmændene.

Palle Kristensen sendte et billede af killingerne til familien, og de kunne ikke stå for killingen med de mange farver.

- Vi havde en kat, som døde af alderdom, så vi var på jagt efter en ny kat. Så passede det jo fint med, at det kunne blive den, jeg var med til at finde, siger Palle Kristensen, som snart kan hente den lille killing og give den et nyt hjem.

Den grå killing mangler fortsat et nyt hjem. Privatfoto.

Det vides ikke med sikkerhed, om kattene er blevet efterladt af en ejer eller af en kattemor, men Palle Kristensens bedste bud er, at det er en vildkat, som har efterladt dem i hallen.