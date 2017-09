Efterlyser vidner til voldtægtsforsøg under byfest

FARSØ: Nordjyllands Politi efterlyser nu tre vidner til et voldtægtsforsøg mod en 28-årig kvinde. Voldtægtsforsøget blev anmeldt den 20. august 2017 under en byfest i Farsø.

Kvinden blev antastet af tre unge mænd en sti nær festen. Mændene spurgte, om hun kunne undvære en cigaret. Kvinden svarede, at hun ikke røg, hvorefter to af mændene forsvandt.

Den sidste blev tilbage, og forsøgte at kysse kvinden, hvorefter han fik væltet hende ned på jorden. Hun fik dog vristet sig fri og råbte på hjælp.

Tilkaldte hjælp

De tre vidner, som politiet efterlyser, kom gående på samme sti som kvinden, i retning mod festpladsen. Kvinderne så hændelsen og tilkaldte hjælp fra sikkerhedsvagter på pladsen.

En vagt kom den 28-årige kvinde til undsætning. Han fangede den mistænkte gerningsmand, som derefter blev anholdt af politiet.

Nordjyllands Politi vil gerne i kontakt med de tre kvinder, som er i alderen 15-20 år. Det oplyser politikommissær ved Nordjyllands Politi, Preben Møller, som har ansvaret for efterforskningen.

- Det er vigtigt, at vi kommer i kontakt med de tre piger. De er vidner, så de ligger inde med informationer, der kan have stor betydning for sagen, siger politikommissæren.

Hvis man kender til de tre pigers identitet, så skal man ringe til politiet på telefon 114.