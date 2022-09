Ejeren åbnede dør - det fik brand til at eksplodere

SULDRUP:Et fyrrum og et værksted er torsdag aften gået op i flammer, efter at ejeren uforvarende kom til at give luft til en mindre brand i et fyrrum.

Branden var på en ejendom på Rykkumvej syd for Suldrup.

- Ejeren kom hjem og kunne ikke se ind ad vinduet til fyrrum, da det var helt sort. Derfor valgte vedkommende at åbne døren, og det gav luft til ilden, der nærmest eksploderede, siger Casper Weisberg, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Brandfolkene i Aars blev alarmeret omkring klokken 18:50.

- I forbindelse med fyrrummet er der et værksted, hvor der var sprayflakser og lignende, så der lød en del knald, da vi kom frem, siger Casper Weisberg, der fortæller, at et vindue også var sprængt, og flammerne stod ud af bygningen.

- Det var ret voldsomt, tilføjer han.

Fyrrummet og værkstedet, der ligger i en tilbygning, er nedbrændt, mens boligen, der ligger ti meter væk, kun har fået mindre røg- og sodskader.

Ejeren kom ikke noget til, men indsatslederen fortæller, at vedkommende forståeligt nok er lidt rystet, efter at ilden nærmest eksploderede ud i hovedet på vedkommende.

Ilden er sandsynligvis startet i forbindelse med fastbrændselsfyret i fyrrummet, men det er politiet, der efterfølgende skal fastslå brandårsagen.