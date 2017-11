Ekstra million til flere aftenvagter

VESTHIMMERLAND: De gode formål står i kø, langt længere end budgettet rækker. Hvad går man så?

Så må man vælge. Og når man har lidt over en million kroner ekstra at give af, så bliver det trods alt en smule lettere at have med at gøre.

Det har sundhedsudvalget i Vesthimmerland Kommune, og derfor bliver det næste år for 904.000 kroner tryggere at være i ældreplejen om aftenen i kommunen.

- Vi havde bedt ældrerådet se på en liste af mulige formål og prioritere de 1.064 kroner der er tilbage af vores andel af regeringens ældremilliard. De fandt alle formålene gode og od os om at vælge. Og så har vi først og fremmest valgt at prioritere "varme hænder". Samtidig ville vi gerne forstærke et område i stedet for at sætte noget nyt i gang, fortæller sundhedsudvalgets formand, Palle Jensen (S).

Patienter udskrives sent

Når valget først og fremmest faldt på på nattevagt i ældreplejen har det flere årsager.

Først og fremmest er der ikke mange plejere på arbejde i de dyre og svære nattetimer. Og det er en belastning for de få, der er der.

- Før i tiden udskrev hospitaler altid patienter i dagtimerne. Men nu kan det ske døgnet rundt. Det gør at der kan komme flere opgaver om aftenen og natten, fortæller udvalgsmedlem Ulla Skov (K).

Dertil kommer at de patienter der bliver udskrevet ofte er mere krævende end før.

Måske permanent

- Det er noget, vi har lagt meget vægt på. Også efter at vi var til vælgermøde hos FOA (fagorganisation, red) hvor vi fik at vide, at de ansatte godt kunne mærke at "der var sparet på springeren", nævner Ulla Skov.

Palle Jensen og hun er også enig om, at området er noget man skal overveje at se nærmere på til næste budget. For måske er aftenvagtens bemanding så stor en udfordring, at der skal en mere permanent løsning til:

- Ældremilliarden er jo noget, der gives fra år til år, så det er ikke noget, man kan bygge på, siger Palle Jensen.

Den sidste del af pengene - 164.000 kroner - bruges til at forlænge projekt "motion til demensramte". Det har været en succes, der både forbedrer dementes livskvalitet, evne til a klare sig selv og kan bremse sygdomen i dens tidlige stadier.