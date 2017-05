Elever dystede i populær golf-sport

22 elever fra Østermarkskolen i Aars dystede i den første turnering på skolens disc golf-bane

Disc golf blev opfundet af amerikaneren Ed Headrick i midten af 70’erne. Camilla Hougaard fra 7.A var en af de elever, der dystede om at blive ”mesteren” i disc golf på Østermarkskolen.

AARS: Der har været masser af flyvende genstande i luften over Østermarkskolen i denne uge.

Der var dog ikke tale om UFO’er men derimod farvestrålende discs.

22 elever fra skolens 5., 6. og 7. klasser var nemlig samlet til en turnering i disc golf på den nye bane, skolen fik lavet i efteråret.

I disc golf er der hverken køller eller bolde. Men ellers minder disc golf meget om golf i den traditionelle form, de fleste af os kender. Også her gælder det om at ramme målet med færrest mulige forsøg.

I disc golf er slagene dog erstattet med kast af en "disc", og i stedet for at sigte efter et hul, skal spillerne ramme en speciallavet kurv.

Eleverne på Østermarkskolen dystede på seks forskellige baner af tre runder. Undervejs fik de tips og tricks af Mikael Birkelund, der er danmarksmester i disc golf i sin aldersklasse, grandmaster.

Sportens popularitet er stigende. I Danmark er der cirka 90 disc golf baner - heriblandt både "pay and play"-baner og gratis, offentlige disc golf- parker.