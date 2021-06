Elever gik til fest - gymnasium måtte aflyse eksamen for en hel klasse

AARS:28 elever i en 3. G. klasse på gymnasiet i Aars er i øjeblikket sendt hjem i isolation efter en privat klassefest, fordi en enkelt elever, der deltog i festen, er testet positiv for corona.

Det betyder, at klassen ikke kan komme til eksamen i denne uge, hvor de skulle have været oppe i dansk.

- Den eksamen har vi måtte aflyse, og det betyder, at eleverne i klassen i stedet får deres årskarakterer i dansk til at stå på eksamensbeviset, fortælle rektor Jette Rygaard, der er ærgerlig over, at eleverne i klassen - stik mod hendes anbefalinger - valgte at holde festen.

- Jeg har opfordret til, at de ikke holder fest, så jeg kan kun sige, at jeg synes, det er rigtig dumt, at de har gjort det alligevel. Men hvad eleverne gør udenfor gymnasiet, er vi jo ikke herre over, siger Jette Rygaard.

Hun forventer, at eleverne i 3. G klassen kan gå til de planlagte eksaminer i den kommende uge. Her står der fransk og engelsk på eksamensprogrammet.

- I øjeblikket tikker resultaterne fra test af eleverne i klassen ind, og det ser ud til, at det heldigvis kun er den ene elev, der er blevet smittet. Derfor ser det ud til, at vi kan gennemføre eksaminer i både fransk og engelsk i næste uge, og at alle elever - bortset fra den ene, der er smittet - kan komme op der, siger Jette Rygaard.

- At det bliver årskarakteren i dansk, der havner på eksamensbeviset, bekommer sikkert nogle elever vel, mens andre nok gerne ville have været oppe til eksamen. Men det er den måde, vi har kunnet gøre det på, siger Jette Rygaard.