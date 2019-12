Elever hædret for nye ideer: - Vildt spændende at få lov til at udvikle vores helt eget medie

GEDSTED:- Det har været rigtig sjovt. Normalt skal vi kun lave en artikel, når vi arbejder med nyheder. Men den her gang fik vi lov til at udvikle vores helt eget medie, og det var vildt spændende.

Sådan lød ordene fra 17-årige Nazar Balokha, efter at han - sammen med sine klassekammerater Freya Elgaard, Joanna Vinther og Marinus Sivesgaard fra 10. klasse på Vesterbølle Efterskole ved Gedsted - havde modtaget NORDJYSKEs check på 2.000 kr. for projektet Bølle-News.

Et e-avis-koncept - opkaldt efter byen Vesterbølle, hvor efterskolen ligger - som de fire elever har udviklet i forbindelse med NORDJYSKE Mediers mediekonkurrence, der har været i gang hen over efteråret på de nordjyske skoler. I konkurrencen skulle eleverne - som en del af den daglige undervisning - udvikle en journalistisk idé og et produkt, hvorefter en NORDJYSKE-komité skulle bedømme projekterne og kåre en vinder. Og her faldt valget altså på - blandt andre - efterskolegruppen fra Vesterbølle.

- Det var faktisk rørende

Eleven Freya Elgaard fortæller om idéen bag Bølle-News:

- Vi ville gerne inddrage forskellige generationer i vores projekt - mellemkrigsgenerationen og vores egen Generation Z. Og ud fra den ide lavede vi så en portrætartikel, hvor vi var ude at interviewe en ældre dame - Lilli - på et plejehjem.

En oplevelse, der satte gang i tankerne hos de fire efterskoleelever.

- Det var faktisk rørende. Hun var nærværende, og hun ville så gerne fortælle om sit liv, fortsætter Freya, før Joanna Vinther tilføjer:

- Ja, det var virkelig en øjenåbner. Jeg tror, hun mente, at vi unge keder os lidt for hurtigt i dag, og dengang havde man jo heller ikke så mange muligheder, som man har nu. Det var virkelig spændende, og jeg havde lyst til at blive der endnu længere og høre Lilli fortælle, siger hun.

Begejstring hos eleverne

To af elevernes undervisere - Heidi Lund Pedersen og Andreas Hosbond - har også mærket en begejstring hos eleverne under arbejdet med de forskellige medieprojekter.

- Eleverne har taget rigtig godt imod det. Det her med de klassiske nyhedsmedier er svært for dem, for de tænker mere i sociale platforme som Facebook og Instagram. Så det der med at få nyhedselementet ind har været rigtig godt, fortæller Heidi Lund Pedersen og bliver bakket op af sin kollega:

- Vi har tænkt meget i målgrupper - hvem man skriver til, og deraf hvilke kriterier man arbejder ud fra - og det har været rigtig fint at få med i undervisningen, siger Andreas Hosbond.

Et initiativ, der gør os alle klogere

Også Karen Keinicke, chefredaktør hos NORDJYSKE Medier, er tilfreds med udbyttet og afviklingen af mediekonkurrencen, som hun mener har en helt konkret værdi. Også for NORDJYSKE selv.

- Det er altid spændende for os journalister at se, hvad unge sætter på dagsordenen. På den måde bliver vi jo rent faktisk klogere af den her konkurrence, siger hun.

I løbet af efteråret har NORDJYSKE desuden afholdt en række skoleworkshops, hvor flere hundrede elever fra regionens skoler er blevet klogere på journalistfaget.

- NORDJYSKE Mediers formål er at oplyse nordjyderne om den verden, vi lever i. Derfor ser vi dét at spille en rolle i de nordjyske elevers hverdag, at videregive vores viden og erfaring med journalistik og medier, som en vigtig del af vores kerneopgave, siger Karen Keinicke.

For hele klassen

De fire elever bag Bølle-News ved endnu ikke, hvad pengene skal gå til. De ved bare, at alle klassekammerater får gavn af præmien:

- Vi skal måske en tur til Aarhus med hele klassen, og det kan jo være, at pengene skal bruges til et eller andet der, siger Joanna Vinther.

Ud over efterskoleeleverne fra Vesterbølle blev også en gruppe elever fra 8.c på Bangsbostrand Skole hædret. De vandt for deres projekt Nyhedssjov - en nyheds-app, der kombinerer nyhedsformidling med underholdning og spil.

Næste år afholdes NORDJYSKEs mediekonkurrence endnu en gang rundtomkring på regionens skoler.