Elevfløj ubeboelig efter brand på efterskole

FARSØ:Der er mandag eftermiddag brudt brand i en beboelsesbygning på Farsø Efterskole. Det lykkedes hurtigt at få eleverne evakueret og bragt i sikkerhed.

Nordjyllands Beredskab fik meddelelsen om branden klokken 17.06. Station Farsø var hurtigt på stedet og påbegyndte slukningsarbejdet.

- Det er en ret omfattende brand, som har ramt en beboerfløj. Den beboerenhed, som branden har hærget, er helt ubeboelig, da den er kraftig røg- brand- og sodskadet, lyder det fra indsatsleder, Klavs Bojsen.

Elevfløjen, der har været ramt af branden, har fire boliger, hvor der i alt er plads til otte elever.

Der er ingen, som er kommet noget til i forbindelse med branden. Ambulancefolk har været på stedet og undersøgt eleverne.

- Det er en psykoterapeut på vej til efterskolen for at snakke med dem, der har lyst. Eleverne er selvfølgelig rystet over det, der er sket, siger indsatslederen.

Klavs Bojsen meddeler, at branden er slukket, og efterslukningsarbejdet er slut. Brandvæsnet er dermed færdig på stedet.

