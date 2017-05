En flyvende indvielse ved Lanternen

Borgmester Knud Kristensen sprang i faldskærm til indvielsen af Lanternens nye udeområde

LØGSTØR: Der blev spejdet langt op i den skyfri himmel søndag formiddag, og kort tid efter gav borgmester Knud Kristensen (K) Lanternens nye udeareal en flyvende start, da han ankom til indvielsen ved et faldskærmsudspring og landede blødt på marken ved Søndre Ringvej.

Siden sommeren sidste år har frivillige kræfter fra Lanternen arbejdet med at etablere en ny petanque-bane og en bane til beachhåndbold. Søndag formiddag stod de klar, og flere af aktiviteterne i Lanternen kan nu fremover også foregå udendørs.

- Halsport foregår jo normalt kun halvårligt, men med det nye outdoorområde her, kommer der jo til at ske noget hele året - og især når stadion om lidt rykker over på den anden side af Søndre Ringvej. Nu kan vi begynde at holde åben hele året. Det betyder mere arbejde, men det er jo et luksusproblem, smilede halinspektør Claus Jensen.

De voksne skyllede grillpølser ned med fadøl, mens de yngste holdt gang i både tennisbanerne, der blev indviet ved en standerhejsning tidligere søndag, og den nye bane til strandhåndbold.

Kommunens byrødder fra Venstre og Konservative indviede petanquebanen i en dyst, der endte med en sejr til sidstnævnte.