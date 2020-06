En god gerning endte med en sigtelse

STRANDBY:Et tilbud om en god gerning i form af hjælp til at bekæmpe ukrudt endte tirsdag aften med en sigtelse for overtrædelse af beredskabsloven efter et uheld med en ukrudtsbrænder ved en villa i på Farsøvej ved Strandby i Vesthimmerland.

Her var der blevet arbejdet tæt på en garageport i træ, men pludselig havde flammerne fra ukrudtsbrænderen fået fat i mere end de uønskede grønne vækster. Pludselig ulmede også garageporten.

- Heldigvis var nogle forbipasserende hurtige med en haveslange, så det blev ved brand i træporten, og den var faktisk slukket, da vi nåede frem, oplyser indsatsleder Caspar Weisberg fra Nordjyllands Beredskab.

Hos Nordjyllands Politi bekræfter vagtchef Poul Fasterberg, at arbejdet med en ukrudtsbrænder var skyld i branden, og at en person nu er blevet sigtet for at overtræde beredskabsloven.