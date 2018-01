En sigtet efter aktion mod bandemiljø

AALESTRUP: Nordjyllands Politi og Skats Bandeenhed slog onsdag formiddag til mod en adresse i Aalestrup. Aktionen var rettet mod bandemiljøet som kan være i gang med at rekruttere i området.

Kampklædte betjente begyndte ransagningen på adressen klokken 10 og klokken 13.35 var politi og skat færdige med aktionen.

En 32-årig er blevet sigtet i forbindelse med aktionen.

- Der blev fundet en del koster fra indbrud i fritidshuse, ammunition og en mindre mængde narko. En person var kortvarigt anholdt, og han er fortsat sigtet, siger politikommissær Preben Møller.

Bandemiljø rekrutterer

Politikommissæren fortæller, at politiet den seneste tid har fået oplysninger om, at bandemiljøet var i gang med at rekruttere i Vesthimmerland.

- Og det er som led i den forebyggende indsats, at vi laver denne aktion, fortæller han.

Adressen i Aalestrup er tidligere kendt af politiet, men Preben Møller ønsker ikke at kommentere yderligere på, hvilke grupperinger, politiet mener, der er ekstra aktive i området i øjeblikket.