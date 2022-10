Enestående samarbejde reddede liv: Nu hædres brandfolk med fornem pris

VESTHIMERLAND:Fem brandmænd fra Løgstør, to fra Farsø, to fra Aars, tre vagtcentralmedarbejdere og en indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab blev fredag hædret med den fornemste pris, der findes for danske brandfolk, reddere, værnepligtige og frivillige ved beredskabet - Den Danske Redningsberedskabspris.

Det skete ved en ceremoni i Holmens Kirke i København med deltagelse af alle de brandfolk fra de berørte stationer i Vesthimmerlands Kommune.

Forsvarsminister Morten Bødskov overrakte prisen til de i alt 13 prismodtagere ved en højtidelighed i Holmens Kirke i København fredag formiddag.

I priskomitéen for Den Danske Redningsberedskabspris var alle enige om, at indsatsen var så stærk, at det er helt oplagt at uddele årets pris til folkene bag den.

Beredskabsprisen fik de mange brandfolk og dermed faktisk det samlede beredskab i kommunen for en spektakulær redningsaktion, hvor en dengang 59-årig mand i maj 2021 faldt 25 meter ned i en brønd på godt en meter i diameter. Herfra fik beredskabet reddet manden, der havde pådraget sig omfattende skader, op fra brønden i live.

Den danske redningsberedskabspris I mange situationer gør frivillige, værnepligtige, heltids- eller deltidsansatte en særlig skarp redningsindsats, som ligger ud over det sædvanlige. For at hædre dem i redningsberedskabet, der har gjort sig mest fortjent til det med en "skarp" indsats, er Beredskabsforbundet, Falck, Danske Beredskaber, Beredskabsstyrelsen, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, Sønderjysk frivillige Brandværnsforbund, Det Offentlige Beredskabspersonales Landsforbund, FOA og 3F gået sammen om hvert år at uddele Den Danske Redningsberedskabspris. Beslutningen om, hvem der skal tildeles prisen, træffes af en komité bestående af repræsentanter for interessenter og organisationer i redningsberedskabet. Prisen tildeles for en ”skarp” indsats til enten en enkeltperson eller dele af et redningsberedskab. Prisen uddeles i forbindelse med Mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk i Holmens Kirke den første fredag i oktober. Prisen er på 25.000 kroner. Kilde: beredskab.dk VIS MERE

Redningsaktionen betød, at den unge brandmand, dengang 26-årige Nicklas Rothe, der blev sænket ned til manden i brønden og blev dernede, mens den sårede mand blev hejst op, sidste år fik tildelt Sophus Falcks mindelegat for sit heltemod.

Nu er det så hele redningsholdet bag aktionen, der bliver hædret.

- En brøndredning som den her er bestemt ikke en hverdagsopgave for os, og det samarbejde, som de tre stationer i Vesthimmerland viste, var enestående. Opgaven blev yderligere besværliggjort af, at da vores brandmand kom ned i brønden, var der kun plads til at hejse en mand op ad gangen. Derfor valgte vores mand at koble sig selv af redningsudstyret og blive i brønden, mens den skadede mand blev hejst op, forklarer direktør for Nordjyllands Beredskab Diana Sørensen om baggrunden for indstillingen af beredskabsfolkene fra Vesthimmerland Kommune til den fornemme pris, som kun et beredskab får årligt.

Det er Diana Sørensen og hendes chefgruppe, der har indstillet folkene fra de tre stationer i Vesthimmerlands Kommune samt indsatsleder Allan Frisk til prisen, der i daglig tale går under navnet Beredskabsprisen.

- Vi indstillede Nicklas, Allan (Frisk; indsatsleder; Red.) og det brandmandskab, der deltog i redningsopgaven, for deres mod, kreativitet og samarbejdsevne. Det var en utroligt vanskelig og risikabel redningsopgave, som de løste med fokus og omsorg for den tilskadekomne og pårørende.

- Der var mange risici forbundet med opgaven, og det kunne være gået galt. Her måtte vort mandskab vurdere de risici, der var forbundet med den opgave, de stod overfor. Og det gjorde de flot. Heldigvis gjorde det fine samarbejde, at det gik godt i denne situation. Folkene gjorde alt for at redde landmandens liv, og det synes jeg, de skal belønnes for, lyder de rosende ord fra beredskabsdirektøren.

Hun tog også selv turen til København og var med i Holmens Kirke, da de nordjyske beredskabsfolk blev hædret.

Efter en sammenkomst i København med spisning gik turen tilbage til Løgstør, hvor statsionsleder Mogens Schultz havde sørget for noget spiseligt - og lidt bobler - til aften.

- Det var en stor indsats, folkene gjorde den dag i maj 2021, og jeg er stolt af dem. Det er dejligt, at vi med vor indsats kan bringe Vesthimmerland på landkortet, lyder det fra stationslederen, der i øvrigt havde lånt mandskab fra andre stationer rundt om i Nordjylland for at sikre, at der var brandfolk til stede på stationerne i Vesthimmerland - hvis uheldet var ude.

I Løgstør bliver de hjemvendende helte modtaget af borgmester Per Bach Laursen, som også vil hylde heltene under spisningen på stationen i Løgstør.

Hvad de 25.000 kroner, som følger med hæderen, skal bruges til, er der endnu ikke taget stilling til.

