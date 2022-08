Entreprenør køber stort ind i sin hjemby: - Jeg tror, jeg bygger nogle nye huse

LØGSTØR:- Jeg kunne godt forestille mig en række et-plans huse på stedet.

Sådan lyder det fra entreprenør Poul Erik Henriksen fra Løgstør, der er medejer af det store byggefirma HMC i Limfjordsbyen.

Poul Erik Henriksen. Privatfoto

Privat har han netop overtaget en stor tidligere institution på hjørnet af Sverigesvej og Norgesvej i Løgstør.

Bygningen er på hele 1350 kvadratmeter og den ligger på en omkring 6000 kvadratmeter stor grund.

Pensionatet - som det ser ud i dag. Forsømt, og det skal jævnes med jorden. Privatfoto

Her boede udviklingshæmmede

Institutionen hed i sin tid ”Pensionatet” og var hjem for en række udviklingshæmmede. Det var LEV (Landsforeningen Evnesvages Vel), der stod bag institutionen, som blev bygget i starten af 70erne.

Selvom mange af brugere sidenhen flyttede fra Pensionatet, kom de stadig jævnligt på besøg der.

Byggeriet er i så dårlig stand, at det skal jævnes med jorden. Privatfoto

Men stedet lukkede for en halv snes år siden, og bygningerne har siden stået ubrugte hen. De senere år har de været til salg.

Svært at finde

- Det har faktisk været lidt svært at finde ud af ejerforholdene. Bygningen har været handlet i flere omgange, og ejendomsmægler Allan Kristensen var ude på en større opgave, men til sidst lykkedes det da at få styr på ejerforholdene, og jeg har faktisk handlet med en kurator, fordi ejerselskabet bag bygningen var gået konkurs, fortæller Poul Erik Henriksen, som har planer om at jævne bygningerne med jorden.

- Byggeriet er i så dårlig stand, at det vil være billigere at bygge nyt.

Der bliver formentlig 12-15 boliger på stedet. Privatfoto

12-15 boliger

- Jeg kunne godt forestille mig - i løbet af nogle år - at bygge 12-15 et-plan-huse på stedet - og det kunne sagtens blive lejeboliger. Der er brug for dem i Løgstør, fortæller Poul Erik Henriksen, som dog understreger, at planerne endnu ikke er på plads.

- Når jeg engang finder ud af, hvordan arealerne bedst kan udnyttes skal der jo laves både lokalplan, screenes og søges om tilladelser.

Græsset stod meterhøjt, men den nye ejer har fået Leo Plejdrup til at slå græsset. Privatfoto

- Det kommer der til at gå en rum tid med, siger Poul Erik Henriksen, som godt kan forestille sig, at det bliver hans eget firma HMC, som han har sammen med Henrik Christensen og Lars Madsen, der til sin tid kommer til at stå for byggeriet.

- Det kan man nok ikke helt udelukke, griner entreprenøren.