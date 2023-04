Erfaren politiker bliver ny Venstre-formand: - Vi befinder os i en brydningstid

Venstres regionsbestyrelse i Nordjylland fik mandag ny formand - valget faldt på regionsbestyrelsens næstformand, 54-årige Ole B. Sørensen fra Gedsted i Vesthimmerland.

Det skriver bestyrelsen tirsdag i en pressemeddelelse.

Ole B. Sørensen afløser Lasse Damtoft Nielsen, der har været formand de seneste to år. Det er efter eget ønske, at Lasse Damtoft Nielsen stopper som formand for Venstre i Region Nordjylland.

Det er imidlertid en erfaren Venstre-mand, der nu sætter sig på formandsposten. Ole B. Sørensen har tidligere været medlem af regionsrådet i Nordjylland fra 2006 til 2013, ligesom han også har siddet i byrådet i Vesthimmerlands Kommune fra 2006 til 2009 og i Europa-Parlamentet fra 2001 til 2004.

Derudover har han også været både lokalforeningsformand, kommuneforeningsformand, kredsformand, amtsnæstformand og medlem af hovedbestyrelsen for Venstre.

- Det er med såvel glæde, stolthed som ydmyghed, at jeg overtager posten som formand for Venstre i Region Nordjylland, siger Ole B. Sørensen selv om sin nye post.

- Det er åbenlyst for enhver, at Venstre landspolitisk befinder sig i en brydningstid i kølvandet på en række kedelige år. Men vi skal huske på, at Venstres står på et solidt historisk stærkt fundament, nemlig hensynet til den enkeltes frie muligheder, hensynet til fællesskabet og hensynet til vores demokratiske traditioner. Jeg tror på folkestyret – og jeg tror på behovet for et fortsat lokalt og regionalt politisk engagement, uddyber han.

Stor tak til afgående formand

Også hos regionsrådsformand Mads Duedahl (V) vækker valget af Ole B. Sørensen som regionsformand glæde.

- Først og fremmest vil jeg gerne ønske Ole B. tillykke med valget som formand for Venstres organisation i Nordjylland. Med Ole B. i spidsen for Venstres organisation i Region Nordjylland får vi en formand, der kommer med stor erfaring fra såvel det politiske som det organisatoriske arbejde. Det glæder mig derfor, at Ole B. vil tage over efter Lasse Damtoft Nielsen, siger Mads Duedahl, som samtidig sender rosende til den afgående formand.

- Lasse trådte til som formand på et kritisk tidspunkt, da Venstre i Region Nordjylland i vinteren 2021 pludselig stod uden formand. Lasse stod således i spidsen for Venstres organisation i Nordjylland i forbindelse med Regionsrådsvalget i 2021 og var en vigtig brik i at opnå målsætningen om, at Venstre efter valget skulle sætte sig for bordenden i Regionsrådet. Det lykkes som bekendt. Derfor skal der endnu engang lyde en stor tak til Lasse for indsatsen, lyder det fra Mads Duedahl.

Ny næstformand i regionsbestyrelsen bliver Trine Dam Jakobsen. Ole B. Sørensen vil som formand for regionsbestyrelsen indtræde i Venstres Forretningsudvalg.