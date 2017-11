Et får skambidt og et dødt: Ulv måske på spil

NØRREKÆR: Samtidig med det er bekræftet, at der har været en ulv på spil i Haverslev, er der nu mistanke om et ulveangreb - denne gang i Nørrekær Enge ud mod Limfjorden ved Aggersund.

Her er det gået ud over to Suffolk-får. Det ene er blevet voldsomt skambidt, mens det andet er dødt.

Fåreavlerparret Bente og Holger Ettrup på Vesterkærsvej 102 mener, at de to får har været udsat for et ulveangreb.

Døde natten til torsdag

Det første får blev skambidt natten til mandag, mens det andet måtte lade livet natten til torsdag.

- Det er gået så voldsomt for sig, at det næsten ikke kan være andet end en ulv, siger Holger Ettrup.

- Jeg tror, det var vores egen hund, som reddede det første får fra at blive bidt ihjel mandag natten. Fåret blev slemt tilredt af store bid i hals og lår, men vi fik hurtigt fat i en dyrlæge, som kunne give det både noget smertestillende og penicillin. Det ser ud til, at det overlever, fortæller han.

(teksten fortsætter under billedet)

Bente og Holger Ettrup ved det døde får. De er ikke i tvivl om, at det er en ulv, der er synderen.

Ryggen blev spist

Værre gik det for sig natten til torsdag.

- Torsdag morgen kunne vi med det samme fornemme, at der var noget galt. Køerne på marken udenfor klumpede sig sammen og var meget urolige. Ikke langt væk lå der et tre år gammelt moderfår, som var meget slemt tilredt. Det havde virkelig været en kamp, som fåret desværre tabte. Vores formodning er, at det er blevet angrebet bagfra, hvor det er blevet nærmest flænset op. Ryggen er spist og den ene forbov er også væk, siger Holger Ettrup.

Han føler sig bestyrket i sin formodning om, at det er en ulv, fordi andre mener, at de har set ulve ikke ret langt væk - på Mersvej. Samt ved Farstrup - ligesom der også er meldinger på ulveobservationer ved Rønbjerg.

Fredag formiddag besøgte Jens Henrik Jakobsen fra naturstyrelsen i Vestjylland stedet for at få taget DNA-materiale, som vil kunne fastslå, om det drejer sig om en ulv. Men de prøver skal først sendes til analyse.