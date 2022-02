Et gyldent spadestik: Feriecenter udvider med 6205 kvadratmeter stor multihal

Den nyeste tilføjelse til feriecenteret HimmerLand bliver ikke en grå en af slagsen. Den kommende multihal vil nemlig bære en gylden farve, når den står færdig.

I modsætning til hallen var vejret gråt, da de første spadestik til byggeriet blev taget torsdag formiddag.

Selvom man i sagens natur ikke er nået langt med byggeriet, blev bygningens fremtidige farve vist frem i dagens anledning. Det var nemlig to spader med gyldne hoveder, som i hænderne på CEO for HimmerLand, Mette Ravn, og indehaver af byggeriets hovedentreprenør Tom Jakobsen A/S, Tom Jakobsen, tog de første spadestik i det våde sand.

Multihallen, som forventes at stå færdig om halvandet år, kommer til at være 6205 kvadratmeter stor og vil blandt andet indeholde klatrerum, golfsimulatorer og fitnesscenter. Der bliver desuden mulighed for at afholde koncerter i hallen. Hvis gæsterne får brug for en pause aktiviteterne, kan de spadsere en tur på bygningens tag, som det bliver muligt at gå rundt på.

Første spadestik veloverstået. Foto: Henrik Bo

Vil have gæster året rundt

Ifølge Mette Ravn er det ikke tilfældigt, at det netop er en multihal, som bliver den næste tilføjelse til HimmerLand.

- Det er hjørnestenen i den transformation, vi skal i gang med, fordi vi nu rigtigt får bygget nogle faciliteter, hvor vi kan have aktiviteter for vores hotelgæster, vores sommerhusgæster og vores husejere. Vi sigter hen imod at blive et resort, hvor der er meget mere end kun golf, fortæller hun.

Multihallen bliver bygget, så HimmerLand bliver bedre klædt på til at tage imod gæster året rundt.

- Indtil nu har vi været et hotel med golf og spa. Det er jo gæster, der kommer, som interesser sig for disse ting. Der er rigtig meget sæson i det, man kan jo ikke spille golf hele året. Så de faciliteter vi bygger nu, det er noget, så man kan komme hele året, tilføjer Mette Ravn.

Det bliver muligt at spadsere tværs over multihallens tag. Illustration: ak83 Arkitekter

Udvidelser for trecifret millionbeløb

Uden at komme nærmere ind på hvor meget hallen kommer til at koste, fortæller Mette Ravn, at de udvidelser man arbejder på i disse år kommer til at koste en del millioner.

- I det hele taget, så handler det om investeringer for omkring 300 millioner. Vi bygger hotelværelser, multihal, sportsanlæg og ny spaafdeling, siger hun.

HimmerLand, som tidligere gik under navnet Himmerland Golf og Spa Resort, blev skabt i 1979 af JYSK-grundlæggeren Lars Larsen, og i dag er hans søn Jakob Brunsborg bestyrelsesformand for resortet. Det lægger årligt græs til golfturneringen Made In Himmerland, som indgår i PGA European Tour, som er den største golfturnering i Europa.