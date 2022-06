Et spektakulært syn på fjorden Skt. Hans-aften

LIVØ:Vil du se et rigtig norsk vikingeskib lægge til kaj i Limfjorden?

Så er muligheden på Livø Skt. Hans aften.

Her får den lille ø nemlig besøg af Oseberg Bådelaug, der ankommer i Saga Farmann.

Det er en kopi af vikingeskibet Klåstadskipet, som blev fundet i Klåstadkilen udenfor Larvik i Norge og regnes som Norges fjerde vikingskib og det eneste som er udstillet udenfor Oslo.

Jesper Lynge Bergholdt, der er forpagter på LIvø-centret, glæder sig til det flotte besøg, og han fortæller, at Oseberg Bådlaug er at betragte som venner af Livø.

- Det er en lille besætning ombord, som har været ude for at træne sejlteknik sammen med andet vikingeskib. Derfor har besætningen valgt at komme omkring Livø for at fejre Skt. Hans sammen med os, siger Jesper Lynge Bergholdt.

Han fortæller, at alle er velkomne til at komme til Livø denne Skt. Aften for at være med og kigge nærmere på det flotte vikingeskib.

- Vi laver et rigtigt vikinge-blót, griner Jesper Lynge Bergholdt.

Et blót var i nordisk religion en bred betegnelse for forskellige ritualer, hvor der i reglen indgik en form for ofring. Blótet kendes fra en række skriftlige overleveringer, og de fortæller, at man blótede til guderne eller andre overnaturlige væsner for at opnå deres velvilje.