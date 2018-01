Fåreavler: Jeg skyder ulven

NØRREKÆR ENGE: - Hvis der kommer en ulv her igen - og jeg får muligheden - så skyder jeg den. Også selv om den er fredet...

Sådan lyder det fra Holger Ettrup, der driver fåreavl på hobbyplan i Nørrekær Enge ved Aggersund, efter det nu er endelig påvist, at det var en ulv, som sidst i november sidste år skambed et af hans Suffolk-får og få dage efter dræbte et andet.

Via DNA fra spytprøver er det nu bevist, at det var en hanulv fra Lübtheen-koblet, der holder til sydøst for Hamburg, som havde taget turen op gennem Jylland til blandt andet Nørrekær Enge og videre op i Vendsyssel.

Selv har Holger Ettrup ikke været i tvivl om, at det var en ulv, som stod bag de voldsomme angreb. Og han har besluttet, at kommer der endnu et angreb, så sælger han og hustruen alle deres får.

- Det er ikke det økonomiske. Pyt med det. Det værste er, at dyrene lider. Vi driver altså ikke fåreavl for at dyrene skal mishandles ude på markerne. Det var et helt forfærdeligt syn, siger Holger Ettrup, som også har kødkvæg. Og kvæget er stadig mærket af, at der har været en ulv på blodigt besøg.

Stressede køer

- Lige siden ulveangrebet har det været utroligt nervøse og stressede, siger Holger Ettrup, som er ved at bygge ny stald til sine 32 stk. Hereford kvæg. På baggrund af ulveangrebet får han nu indrettet stalden således, at dyrene kan være inde hele året.

- Men det kan jo ikke være meningen. De skal have lov til at komme på græs. Det kan ikke passe, at der skal tages mere hensyn til ulve end til husdyr, siger Holger Ettrup, som ikke forstår, hvorfor der er folk, som finder det vigtigt at have fritgående ulve i Danmark. Og han har gjort sin egen stillingtagen op. Han skyder - fredede ulve eller ej. Hvis han får muligheden

Det var blandt andet spytprøver fra Holger Ettrups døde får, som gjorde det muligt at fastslå han-ulvens identitet og oprindelse ved at matche dens DNA-profil med det central-europæiske ulveregister. Det sker fordi Aarhus Universitet er en del af det central-europæiske ulvesamarbejde (CEwolf).

Hannen, som har fået kodenavnet GW781m, er søn af Lübtheen-koblet fra sydøst for Hamburg, hvor dets territorium dækker et militær øvelsesområde i delstaten Mecklenburg- Vorpommern.