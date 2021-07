Fængslet efter vanvidskørsel: 23-årig får aldrig kørekortet igen

VIBORG:En 23-årig mand er onsdag ved Retten i Viborg blevet idømt to et halvt års fængsel samt frakendelse af sit kørekort for tid og evighed for en lang række lovovertrædelser - herunder en sag om vanvidskørsel 11. april, der endte i en ulykke ved en rundkørsel på rute 13 syd for Aalestrup.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ved ulykken 11. april påkørte manden med en fart på op til 140 km/t og en promille på mindst 1,83 i blodet en anden personbil, hvis forsædepassager pådrog sig alvorlige skader i ansigtet. Forinden havde den 23-årige foretaget en hensynsløs overhaling af 4-5 køretøjer med fare for en modkørende til følge.

- Der er tale om et skoleeksempel på den type kørsel, man har ønsket at ramme med hårdere straffe for vanvidskørsel. Jeg er derfor yderst tilfreds med, at retten har idømt en lang fængselsdom og samtidig besluttet at fratage en person, der har skabt stor usikkerhed på vejene for andre trafikanter, retten til at køre bil, siger anklager Frederik S. W. Rasmussen, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

I alt var den 23-årige mand tiltalt for 18 forhold. Foruden sagen om vanvidskørsel blev han også kendt skyldig i en række øvrige forhold om overtrædelse af færdselsloven - herunder grove hastighedsovertrædelser fra maj 2020 og frem til anholdelsestidspunktet i april 2021.

Retten i Viborg fandt også den 23-årige skyldig i overtrædelse af knivloven, rambuktyveri og trusler, ligesom retten i forbindelse med de mange færdselsovertrædelser konfiskerede to køretøjer hos den tiltalte.

Den 23-årige udbad sig betænkningstid i forhold til ankespørgsmålet.