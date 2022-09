Færdselsuheld satte en stopper for morgentrafikken på rute 13

SØNDERUP:Tre biler var tirsdag morgen impliceret i et færdselsuheld på rute 13 lige syd for Sønderup.

Uheldet betød, at hovedvejen måtte spærres i begge retninger mellem frakørslerne mod Sønderup og Aars.

Midt i myldretiden betød det hurtigt, at der blev kø både mod syd og nord.

Der blev etableret omkørsel via mindre veje, så bilister havde mulighed for at køre uden om uheldsstrækningen, men det forhindrede ikke den kødannelse, der var opstået.

- Der skete kun materielle skader ved uheldet, fortæller vagtchef Ole Buus, Nordjyllands Politi.

Afspærringen af hovedvejen blev ophævet kort før klokken 9.