Færgedrift til Livø er reddet - aftale om ny færge på plads

LIVØ:Det bliver rederiet JK Shipping, der overtager færgedriften mellem Limfjordsøen Livø og Rønbjerg.

Kontrakten er netop underskrevet, og JK Shipping vil drive overfarten fra 1. maj.

Færgeoverfarten mellem Rønbjerg og Livø var i udbud i marts, og der kom tre tilbud ind. Efter gennemgang af tilbuddene blev JK Shipping udvalgt som det selskab, der kom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud på færgeoverfarten.

Det blev nødvendigt for Vesthimmerlands Kommune at finde et nyt færgeselskab efter Miniline fornylig solgte sin færge på ruten til Tyskland.

Kent Vestergård, Drift- og Anlægschef i Vesthimmerlands Kommune, siger, at der gennem hele forløbet, fra det stod klart, at Mini II var solgt til et tysk rederi, været arbejdet intenst på at skaffe en ny operatør. Rigtig mange personer har været involveret, og det er tydeligt, at Livø er noget særligt.

- Jeg har hele tiden været overbevist om, at vi ville finde en løsning, men vi er da utrolig glade for, at JK Shipping kom med et godt tilbud. Forhandlingerne med JK Shipping har været særdeles frugtbare, og vi ser frem til et rigtig godt samarbejde.

Sejladsen vil ske med to skibe, Bertha-K og M/S Svanen.

Bertha K er klar til at sejle på Livø-Rønbjerg-overfarten. Arkivfoto: Peter Mørk

Bertha-K er i perioder udlejet til at afløse på andre overfarter i Danmark, samt til turistsejlads for Morsø Turistbureau. M/S Svanen vil derfor dække sejladsen, når Bertha-K ikke er disponibel. Aftalen om, at Bertha-K er til rådighed for Morsø Turistbureau, har hele tiden været en præmis for tilbuddet, så de sejlture der er planlagt i den forbindelse, gennemføres helt som planlagt, både i denne sæson og i kommende sæsoner.

Første tur med M/S Svanen bliver 1. maj kl. 9.

Helt som sædvanligt har Naturstyrelsen varetaget sejladsen i vintersæsonen med sin båd, der har plads til 12 personer, og her ser Skovrider Bendt E. Andersen også frem til, at den nye operatør starter.

- Sommerfærgen er simpelthen livlinen for Livø både for det lille samfund på øen, og for feriecentret i de gamle historiske bygninger. I disse Corona-tider, hvor vi ser at folk vrimler ud i naturen, er det en stor glæde at Livøs unikke natur og historie fra 1. maj nu igen vil kunne besøges af alle, som vil have en helt speciel oplevelse, siger han.