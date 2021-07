Nicklas blev sænket 25 meter ned i sort hul for at redde Frank

RANUM:Tirsdag 4. maj 2021 var en gråvejsdag som så mange andre danske gråvejrsdage med en smule fugt i luften. Det skulle have været en helt almindelig dag for Marianne Larsen og Frank Riisgaard, der bor på en gård på Mallevej mellem Ranum og Løgstør. Men dagen blev ret hurtigt forvandlet til et forfærdeligt mareridt.

For da dagen var gået, var 59-årige Frank Riisgaard indlagt på Aalborg Universitetshospital med tre brud på ryggen og fire brud på en skulder samt adskillige brækkede ribben og andre skader. Men dog i live.

Her er beretningen om en mareridtsdag, der samtidig bød på en af de mest usædvanlige redningsaktioner, som en indsatsleder med 16 års erfaring hos Nordjyllands Beredskab har været ude for - og som betød, at en brandmand måtte lade sig sænke 25 meter ned i et sort hul af en brønd for at redde et andet menneskes liv.

Ingen vand i vandhanen