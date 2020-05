Familie mistede deres hjem til flammer

AARS:Den endelige årsag til, at en familie fredag mistede deres hjem på Aggersundvej nord for Aars i en voldsom brand, kan formentlig knyttes til en tændt brændeovn.

Det vurderer vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Brandfolk fra Nordjyllands Beredskab har fredag kæmpet i timevis for at slukke branden og begrænse skaderne efter den. Da de ankom til steder midt på eftermiddagen, havde ilden allerede godt fat i den del af den nedlagte landejendom, som rummede beboelsen på stedet.

20.000 liter vand måtte de 10 brandfolk bruge, før det lykkedes at redde de øvrige længer på ejendommen og de maskiner, der stod i dem.

- Hele beboelsen er væk, og der kommer ikke til at bo nogen der mere, konstaterer indsatsleder Casper Weisberg, der forlod stedet kort før kl. 21.

Der var ingen hjemme på ejendommen, da ilden brød ud. Beredskabet blev alarmeret af en nabo, der havde set røg fra banden, og derfra gik det stærkt. Ejerne af ejendommen kom også hurtigt til stede og forsøgte at komme ind i huset. Derfor blev det også nødvendigt at rekvirere en ambulance at få tjekket dem for røgforgiftning.