Familiefar cyklede de unge i sænk inden DM-finale i ny sportsgren

RANUM:Dåbs-attesten er nok lidt smågul i kanterne. Men når Sigurd Simonsen lørdag klikker cykelskoene fast i pedalerne i Odense, så er det som deltager i den første DM-finale i E-cykling.

Tanken har den 56-årige familiefar, pædagog og førtidspensionist fra Ranum lige skullet vænne sig til. For i hans alder er det normalt en ære bare at kunne hænge i baghjulet på unge sportsfolk.

- Jeg har aldrig været til et DM før. Og det er kun syv år siden jeg fik en racercykel. Men det er sjovt at være med i en sport, hvor jeg nogle gange kan køre fra de unge, smiler han, let forpustet, fra hjemmet i Ranum.

Cykler i skur