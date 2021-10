Far, mor og børn i nyt projekt: Overtager ekstra campingplads

LØGSTØR:Det er lidt slidt. Men mulighederne for fremtiden gode, og den lokale opbakning stor.

Laila og Niels Kristian Veggerby er blevet glade for Løgstør Camping. Så glade, at de nu har købt de godt tre hektar af kommunen, og allerede har planer for stedet.

- Det er grundlæggende en dejlig plads. Vi hører meget positivt om den. Den er noget slidt, men det kan der gøres noget ved. Og så kan den udvides i nær fremtid, forklarer Niels Kristian Veggerby sin underskrift på købsaftalen.

120 pladser og seks hytter

Parret kommer fra Lundby-kanten ved Nibe og driver sammen med deres tvillinge-piger Stine og Marie på 10 år i forvejen Myrhøj Camping, kun 20 minutters kørsel væk. Det har de fem års erfaring med, og de sagde ja, da kommunen spurgte, om de kunne drive Løgstør Camping i denne sæson, da den daværende forpagter var nødt til at melde fra.

Familien har derfor haft rig lejlighed til at lære stedet med de 120 campingpladser og seks hytter at kende indefra, så de og den faste medarbejder Noemi ved, hvad de går ind til.

- Vi ser blandt andet gode muligheder for synergi. Når vi kan drive pladserne sammen, behøver der for eksempel ikke altid kun at være en person hvert sted, forklarer Niels Kristian Veggerby.

Tror på fremtiden

Myrhøj overtog de efter en konkurs, hvor det tog sin tid og målrettet arbejde at få det hele op at køre igen. De erfaringer venter parret at kunne bruge igen, når man nu på sin vis starter forfra på grunden med udsigt over Løgstør og fjorden.

En ting er at drifte en plads, man har til låns. Noget andet at eje og styre den med en horisont, der rækker en del år ud i fremtiden.

Første projekt står til at blive en renovering af servicebygningerne, der trænger til mindst én kærlig hånd. Blikket er dog også rettet længere ud i horisonten. Det gælder især når naboen, Løgstør IF, forlader området næste år.

En del af stadionområdet indgår i købsaftalen, så familien pusler allerede med planer for, hvad der skal ske på de kommende kvadratmeter.

- Vi vil dog høre både i Løgstør og hos VisitHimmerland om, hvad de kunne forestille sig, vi kunne lave, nu vi skal starte fra nul i et nyt område. Det skal ikke bare være, hvad vi tror, der vil være godt, siger den nu dobbelte camping-fatter.