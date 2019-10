Far til pige i nordjysk børnehave: - Vi kunne lige så godt sætte hende af i en parkeringskælder

AARS:En ny TV2-dokumentar undersøger, hvor meget voksenkontakt børn har på en almindelig dag i en daginstitution.

Med tilladelse fra forældre og pædagoger har TV2 i programmet "Eksperimentet mod vores børn" sat kameraer op i to daginstitutioner i Jylland.

Formålet er at dokumentere, hvor meget voksenkontakt og hvilken type af kontakt et udvalgt barn får på en dag i en børnehave. I dette tilfælde treårige Merle, der går i børnehaven Markvænget i Aars.

Ud af de 5,5 timer, hvor hun er blevet optaget, har hun 17 minutters kontakt med en voksen, viser dokumentaren.

Der er tale om såkaldt "udviklende" voksenkontakt, hvor der er dialog og øjenkontakt mellem barnet og den voksne.

12 af de 17 minutter er gået med, at en voksen har læst højt for Merle, skriver TV2.

Derudover viser optagelserne, at Merle bruger meget tid på dagen med at gå alene rundt med sine dukker.

Det er langt fra nok voksentid for et barn på tre år. Det mener lektor i psykologi, Grethe Krag-Müller fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, som medvirker i TV2's dokumentar.

- Det synes jeg, er forskrækkende, siger Grethe Kragh-Müller til TV2.

- Og når jeg så hører, at de 12 minutter er historielæsning, så synes jeg, det er virkelig problematisk. Her har vi jo en situation, hvor en lille pige som Merle primært bliver passet og ikke udviklet.

Merles far, Torben Bjerregaard, siger således til tv2.dk:

- Det er jo alt for lidt tid. Så kunne vi lige så godt spare pengene til en institution og sætte hende af i en parkeringskælder, mens vi tager på arbejde. For at sige det groft.

Seks minutters kontakt

Et andet barn, der blev målt samme dag, er en tosproget dreng ved navn Artem.

Ud af dagens samlede optagelse med Artem på syv timer og otte minutter fik i han i alt seks minutters udviklende voksenkontakt.

Det fik meget omtale, da TV2 tidligere på året viste skjulte optagelser fra en institution i programmet "Daginstitutioner bag facaden".

Denne gang har tv-stationen undersøgt forholdene uden skjulte optagelser i to helt almindelige daginstitutioner, hvor alt ifølge kommunens tilsyn ser godt ud.

Vesthimmerlands Kommunes tilsyn har vurderet den institution, hvor to børn går, som hørende under kategorien "grøn", skriver TV2. Det vil sige i den bedste kategori af daginstitutioner.

Til tv2.dk siger leder af børnehaven Markvænget Annette Pejtersen, at det er "skræmmende", at børn kan gå rundt så lang tid alene. Børnene skal have mere voksentid, og det har børnehaven også fokus på. Dog spiller det ind, at der mangler personale.

