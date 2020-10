Farsø-området hærget: Stribe indbrud i håndværkerbiler

FARSØ:I løbet af det seneste døgn er der sket fire tyverier fra varebiler i Farsø-området.

Det oplyser politikommissær ved Nordjyllands Politi, Henrik Taagaard, der fortæller, at tyvene går målrettet efter dyrt værktøj i de opbrudte varebiler, og der er derfor blevet stjålet store mængder værktøj fra de fire varebiler.

- Vi opfordrer borgerne til øget opmærksomhed - selvfølgelig i området omkring Farsø, men også i hele politikredsen, da vi ved, at disse tyverier godt kan flytte sig med ret kort varsel, siger Henrik Taagaard, der i samme åndedrag også opfordrer nordjyderne til at ringe til politiet på 114, hvis de har set noget mistænkeligt.

- Ring hellere end gang for meget end en for lidt – lige den oplysning, man ringer ind med, kan være den viden, vi skal bruge for et gennembrud, siger Henrik Taagaard.