Fartsyndere røg i fælden ved dobbeltkontrol

LØGSTØR: 41 bilister havde foden lidt for tungt hvilende på speederen, da den Automatiske Trafik Kontrol hos Nordjyllands Politi torsdag foretog dobbelt fartkontrol på Viborgvej ved Raunstrup lige syd for Løgstør.

- Vi havde valgt at foretage en kontrol med to vogne, så vi målte i begge retninger på Viborgvej. Det gør vi nogle gange på veje, hvor vi af erfaring ved, at der køres stærkt. Og der blev blitzet 21 i den ene retning og 20 i den anden, fortæller lederen af ATK ved Nordjyllands Politi, Kim Haubro.

Førergenkendelse

Når der måles, skal der på billederne være det, Kim Haubro kalder førergenkendelse.

- Så vi kan jo kun måle de biler, der kommer kørende mod kameraet, selv om vore fotovogne faktisk også kan registre hastigheden for de bilister, der kører i den modsatte retning. Og nogle gange køres der meget stærkt modsat fotovognene. Så kan vore kontrollører aftale, at vi måler i begge retninger, forklarer Kim Haubro.

Han oplyser, at steder, hvor der traditionelt køres stærkt som f.eks. hovedvejene 11 og 13, i en del tilfælde er foretaget disse målinger med to vogne, så biler i begge kørselsretninger måles.

To bilister står til klip

Ved kontrollen, hvor de to ATK-vogne holdt på Viborgvej ved Løgstør i cirka fem timer, blev højeste hastighed målt til 111 kilometer i timen på strækningen, hvor der lovligt kun må køres 80 kilometer i timen.

- To af de i alt cirka 1.200 bilister, der passerede vore vogne, står til at få et klip i kørekortet, oplyser Kim Haubro.

Han kalder tallet for overskridelser af hastighedsbegrænsningerne ved denne måling for "ikke vildt".

- Det er set meget værre - både hvad angår tophastighed, og hvad angår antallet at uddelte bøder, fastslår Kim Haubro.