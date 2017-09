FBI afslørede nordjyde i at se på børneporno

VESTHIMMERLAND: Det var FBI, der kom på sporet af en 22-årig mand, der onsdag blev dømt for have logget ind på en hemmelig hjemmeside med børneporno.

Manden havde en profil på det pædofile netværk, der gemmer sig bag en såkaldt tor-browser som bruges til den lyssky side af internettet - dark net.

Alligevel var det lykkedes det amerikanske forbundspoliti at spore en række ip-adresser, der havde besøgt den hemmelige hjemmeside - heriblandt den 22-åriges i Vesthimmerland, fortæller anklager Thomas Mikkelsen.

Sagen blev derfor overdraget til de danske myndigheder, som færdigefterforskede sagen.

10 dages betinget fængsel

Den 22-årige blev dømt for at have kigget på børnepornografiske billeder, uden at han kom i besiddelse af det ulovlige materiale.

Det kostede ham 10 dages betinget fængsel.

Den unge mand nægtede sig dog skyldig og forklarede, at han ikke kendte noget til profil eller havde været inde på hjemmesiden, fortæller Thomas Mikkelsen.

Den 22-årige modtog dommen.