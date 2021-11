FDF dømt til dyre advokat-regninger: - Vi stopper nu!

TREND:- Vi vil simpelthen ikke bruge mere tid og risikere flere penge på den sag. Nu vil vi i stedet koncentrere os om FDF-børnene.

Sådan lyder det fra formanden for FDF i Aars, Anders Hosbond Thomsen, efter FDF har besluttet, at man ikke anker en dom fra retten i Aalborg som fornylig gik FDF imod.

Her fik Ole Bruun, der sammen med sin familie er indehaver af sommerhuset ”Dalstugan” i Trend, rettens ord for, at de fortsat i bil kan køre til familiesommerhuset i vandkanten ved Limfjorden i Vesthimmerland ved at bruge en vej over FDFernes grund. På grunden ligger FDF-hytten Cimbrerborgen, der er nærmeste nabo til familiesommerhuset.

Byretten afgjorde, at familien har vundet hævd på retten til at bruge vejen, der ligger helt nede i strandkanten.

Men det store spørgsmål efter dommen var, om FDF ville benytte sig af muligheden for at anken dommen til Landsretten.

- Det gør vi ikke, selvom vi er dybt uenige i rettens afgørelse. Vi må konstatere, at ejendomsretten ikke er ukrænkelig - i hvert fald ikke i Trend. Men vi vil hverken bruge flere kræfter eller risikere flere penge, siger Anders Hosbond Thomsen.

Vejen går helt nede ved vandkanten er er den eneste måde man i bil kan komme til familiesommerhuset.

Dømt til at betale advokat

Byretten dømte FDFerne til at betale familien Bruuns sagsomkostninger på næsten 50.000 kr. Hertil kommer, at FDF også skal betale for sin egen advokat.

Ifølge Anders Hosbond Thomsen har FDF i Aars ingen retshjælpsforsikring - og derfor er der kun FDFernes egen kasse til at betale regningen - der risikerer at blive endnu større regning, hvis en ny retssag i landsretten også gik FDFerne imod.

Det tør FDF ikke binde an med.

- Vi har lagt sagen frem i byretten som vi ser den, og vi ville ikke kunne komme med yderligere i en retssag i Landsretten.

- Det er klart, at det økonomiske aspekt er en medvirkende årsag til, at vi ikke går videre med en anke. Samtidig er vi jo heller ikke gået ind i FDF-arbejdet for at bruge al vores tid på retssager, understreger Anders Hosbond Thomsen, der trådte til som formand, da retssagen var i gang.

Han har derfor ikke været med hele vejen i den årelange strid.

Vejen til familiesommerhuset går langs vandet - og hen over FDFernes grund.

Anders Hosbond Thomsen tror, at naturens kræfter en dag kommer til at løse sagen. Han er sikker på, at Limfjorden ude i fremtiden vil opsluge vejen og afskære familien Bruun fra at køre til sommerhuset.

- Verdenshavene stiger - det gør Limfjorden også. Det er fredet område, og man må ikke kystsikre. Og familien har vel ikke tænkt sig at køre ind gennem lokalerne i Cimbrerborgen for at komme ud til sommerhuset, lyder det fra Anders Hosbond Thomsen, der henviser til, at fjorden for mange år siden skyllede en anden vej væk som familien også brugte for at komme til sommerhuset.

Den forsvandt i forbindelse med en stormflod i 1981.

Herefter var vejen ind over FDFernes grund den eneste måde sommerhusbeboerne i bil kunne komme til familiesommerhuset, der ligger få meter fra Limfjorden.

Hævd

Byretten sagde i sin begrundelse for afgørelsen om hævd, at ejere og brugere af familiesommerhuset i næsten 100 år har kørt hen over FDF-grunden for at komme til sommerhuset.

Ikke nok med, at familien har vundet hævd på at måtte køre over FDFernes grund. Skulle familien få den tanke at sælge sommerhuset, så følger hævd-retten med over til de nye ejere.

Ole Bruun har tidligere sagt til Nordjyske, at familien er ulykkelige over, at det skulle komme til en retssag. Familien har gennem årene haft tæt tilknytning til FDF i Aars. Faktisk var det Ole Bruuns morfar som i sin tid etablerede FDF i Aars. Det var også hans morfar, der byggede sommerhuset, efter han også havde været med til at bygge FDFernes Cimbrerborg.

Man kan gå ned til sommerhuset via en sti, men skal man have bil med, så skal man køre langs vandet.

Familien Bruuns advokat Mogens Kjær kalder FDFs beslutning om at undlade at anke for ”klog”.

- Det var jo en klokkeklar afgørelse, som i byretten i Aalborg var kommet med, siger Mogens Kjær, som mener, at sagen aldrig burde været kommet så langt som til en retssal.

- Det byretten i Aalborg lagde til grund for sin dom var nøjagtig de synspunkter, som vi fremsatte ved det allerførste møde, vi havde med FDF. Så sagen burde aldrig være kommet så langt som til retten, siger Mogens Kjær.

FDF i Aars har omkring 100 børn og unge som medlemmer.