Fem-årig pige død efter ulykke på rutsjebane

AARS:En fem-årig pige døde tirsdag af sine kvæstelser, efter en tragisk ulykke på en rutsjebane i pigens have i Aars i sidste uge.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Ulykken skete 9. juni kort før klokken 18, hvor pigens mor fandt hende livløs med en snor om halsen ved et legetårn i familiens have.

I et kort øjeblik, hvor den fem-årig var uden opsyn, havde pigen taget turen ned ad rutsjebanen, og her fik hun snoren, som hang i et håndtag, viklet om halsen.

Den lille pige blev efterfølgende kørt med politieskorte til Aalborg Universitetshospital, hvor hun i en uge kæmpede for sit liv.