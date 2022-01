Feriecenter klar til at stikke spaden i jorden til 20.000 kvm. nyt stort sportsanlæg

GATTEN:Golf og spa har længe været de primære trækplastre i HimmerLand, men fra sommeren 2022 bliver der tilføjet endnu mere til oplevelsesmenuen, når feriecenterets nye sportsanlæg står klar – og så er det endda kun begyndelsen.

- Vi er godt i gang med vores mål om at lave HimmerLand til en helårsdestination for hele familien, og vores nye sportsanlæg er et kæmpe skridt i den retning.

- Vi får nogle lækre aktivitetsfaciliteter, som kan bruges året rundt, og som måske kan lokke nogle nye og spændende gæste-segmenter til HimmerLand, siger adm. direktør Mette Ravn i en pressemeddelelse fra feriecenteret.

Hovedentreprenør på opførelsen af det 20.000 kvadratmeter store, nye sportsanlæg med ni-mands kunstgræs-fodboldbane, seks padeltennis-baner, indendørs multibane og tennisbane er Erhverv og bolig byg A/S fra Randers.

- Vi regner med at tage første spadestik inden for 14 dage, og så skulle vi gerne stå klar med et færdigt projekt omkring juli, så HimmerLands gæster kan nyde de nye faciliteter i sommerferien, siger adm. direktør i Erhverv og bolig byg A/S, Jacob Riis Sørensen.

Til at holde sportsanlægget kørende etableres der 582m2 solceller på taget af de to haller, der huser padel-tennis og multibane.

Solcellerne kan tilsammen producere op mod 120.000 kWh om året, og produceres der for meget el, bliver det overskydende sendt videre til hotellet.

Sportsanlægget er nemlig ikke det eneste, der er på bedding på Lars Larsens Vej i Gatten for tiden.

En ny og fordoblet spa-afdeling, 26 nye hotelværelser og en multihal er alt sammen planlagt til at stå klar i henholdsvis sommeren 2022, efteråret 2022 og foråret 2023.

Det er her i dette område i Gatten, Erhverv og bolig byg A/S fra Randers inden for et par uger går i gang med at opføre et 20.000 kvadratmeter stort nyt sportsanlæg. Privatfoto

Et kæmpe plus

Blandt de, der med forventning ser frem til at gøre brug af de mange nye aktivitetstilbud i Gatten, er Kathrina Bachmann, der sammen med sin mand og parrets to børn ejer ét af resortets omkring 330 feriehuse.

- Det er jo et kæmpe plus, at der nu kommer endnu flere aktiviteter til HimmerLands i forvejen brede vifte af muligheder.

- I vores familie er vi lidt delt op i forhold til golf, så det at hele familien tænkes ind i de nye planer, betyder rigtig meget.

- Og så er det jo fedt, at der kommer aktiviteter, hvor vi alle kan spille sammen.

- Vi glæder os i hvert fald helt vildt, og jeg er helt bange for, at vi nærmest ikke kan få børnene med hjem igen, erklærer Kathrina Bachmann, der til daglig bor omkring Århus.

De nye sportsfaciliteter i Gatten er også med til at gøre HimmerLand mere attraktiv i teambuilding- og konferencesammenhæng, forudser salg- og marketingchef i HimmerLand, Helle Thomasberg. Privatfoto

Udover at give nye muligheder for husejerne i området - og de skiftende lejere - er de nye sportsfaciliteter også med til at gøre HimmerLand mere attraktiv i teambuilding- og konferencesammenhæng, forudser salg- og marketingchef i HimmerLand, Helle Thomasberg.

- Vi lever af at skabe gode oplevelser for alle vores gæster, og vi har længe kigget på, hvordan vi kunne gøre HimmerLand mere interessant for virksomheder, der søger teambuilding-muligheder eller fodboldklubber, der ønsker træningsfaciliteter.

- Det hjælper vores nye sportsanlæg os med at opnå, konstaterer Helle Thomasberg.

- Og så går der jo ikke længe, før både vores multihal, nye spa-afdeling og hotelfløj står klar, så man kan godt begynde at booke, føjer en ivrig salgs- og marketingchef til.