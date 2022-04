Feriepark sætter store byggeplaner i bero

RØNBJERG:Efter to år med corona og en stor efterspørgsel på at holde ferie i Danmark satte Landal Rønbjerg gang i et større projekt med at bygge 75 nye ferieboliger.

I december ændrede ferieparken lidt i planerne og meldte ud, at de i første omgang ville nøjes med at bygge to til tre testhuse, så de kommende købere bedre kunne danne sig et forhåndsindtryk af, hvad de var på vej til at investere i.

Men nu er planen endnu engang ændret.

Det var nemlig planen, at etableringen af testhusene skulle starte i april, men her i slutningen af måneden kan Kent Lodberg, der er salg- og marketing manager hos Landal Greenparks, fortælle, at planerne er sat i bero.

- Det er virkelig ærgerligt, men vi lige nu kæmper vi med nogle godkendelser i forhold til sommerhusloven, som vi skal have på plads, før vi kan starte byggeriet, siger han.

Kent Lodberg fortæller, at interessen for ferieboligerne stadig er den samme, og at ferieparken ugentligt får henvendelser om, hvornår byggeriet går i gang.

- Vi kan ikke sige noget med sikkerhed, men vi håber, at vi kan komme i gang i indeværende år - forhåbentlig til efteråret, siger han.