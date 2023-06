Fik kæmpe betonvæg ned over fod

HOBRO:En 37-årig polsk håndværker, der i øjeblikket arbejder på byggeri på Hobro Idrætscenter, fik tirsdag en omkring 700 kilo betonvæg ned over sin ene fod.

Arbejdsulykken skete i forbindelse med, at medarbejderen var ved at skære betonelementer, fortæller Hans Henrik Sørensen fra Nordjyllands Politi.

- Arbejdstilsynet er underrettet og arbejder videre med sagen for at få omstændighederne klarlagt, siger Hans Henrik Sørensen, som fortæller, at den 37-årige blev kørt på sygehuset.

Hvor slemt det står til med den 37-åriges fod har politiet endnu ikke fået melding på.