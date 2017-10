Fjerkræavler laver sin egen liste til valget

VESTHIMMERLAND: 11 partier og lister - den sidste liste er kommet ind fra højre i sidste øjeblik. Det er status på antallet af opstillede lister og partier til kommunalvalget tirsdag 21. november i Vesthimmerland.

I et stykke tid har der være lagt an til, at der vil være 10 lister og partier, som vælgerne kan vælge imellem, når krydset skal sættes. Men fjerkræavler Ole Høgh Sørensen fra Løgstør har i sidste øjeblik valgt at komme med sin egen liste "Borgerlisten Vesthimmerland".

Den 58-årige fjerkræavler, som har en gård lige syd for Løgstør, er nok mest kendt for et årelangt slagsmål om retten til at have sine feriehytter på havnen i Rønbjerg - en sag som trak store overskrifter i også de landsdækkende medier.

Men den sag er der indgået kompromis omkring med Vesthimmerlands Kommune for lang tid siden - og Ole Høgh Sørensen understreger, at sagen absolut intet har med beslutningen om at stille op på sin egen liste.

- Jeg har for det første fået en del henvendelser med opfordring til at stille op til kommunalvalget - og samtidig har jeg også en lyst til at gå ind i kommunalpolitik, siger Ole Høgh Sørensen, som har stor organisatorisk erfaring. Blandt andet for sin tid som formand for Fjerkrærådet i Danmark.

Han har også siddet i bestyrelsen for fjerkræslagteriet i Aars og er desuden formand for Kulturskolen i Vesthimmerland og i bestyrelsen for Musikhuset Alfa.