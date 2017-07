Fjordens Dag med blæst i håret

ERTEBØLLE: Ertebølle Samvirke havde vejret med sig, da der lørdag blev inviteret til "Fjordens Dag".

250 deltagere fordelt på børn og voksne havde en herlig dag ved fjorden med blæst i håret og fiskefrikadeller på krogen.

Inden fiskefrikadellerne blev konsumeret, var der lagt op til, at man sammen kunne tilbringe en skøn, lærerig og underholdende dag ved Ertebølles salte vande, hvor man under kyndig vejledning af stenaldercentrets arkæolog og naturvejleder, Louise Villadsen, samlede råmaterialet til en omgang stenaldermad, som blev tilberedt sammen med Stenaldercenter Ertebølles tyske stenaldermand.

På menuen var der således både stenaldersuppe med muslinger og en rigtig primi deluxe-stenalderret bestående af søde strandsnegle garneret med gederams.

Børn i waders havde sammen med Naturekspeditionen indtaget stranden for at stryge rejer, som sidenhen skulle indtages i det fri.

Det foregik alt sammen i højt humør og med solen, der smilede foroven, så arrangørerne kan se tilbage på en succesrig dag med dejlige oplevelser for de 100 børn og 150 voksne, som deltog i dette års Fjordens dag-arrangement.

- Det er dejligt at se så mange møde op til Ertebølle Samvirkes fælles bestræbelser på at gøre fjordlivet og vores kulturlandskab interessant for både børn og voksne - og vi glæder os allerede til næste år siger Louise Villadsen med et smil.