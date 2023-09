Store skader: Stråtækt hus brød i brand

Torsdag eftermiddag skete der meget store skader på stuehuset til en ejendom på Nybrogaardsvej, der ligger mellem Hadsund og Vive på den nordlige side af Mariager Fjord.

Huset er et stråtækt hus, og Per Hansen, indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, fortæller, at huset var overtændt, da brandfolkene nåede frem. Ejeren havde selv forsøgt at slukke og dæmpe ilden imens, men havde ikke haft held med at få slukket branden.

Det tækkede tag gav brandfolkene nogle udfordringer, der ikke er med at almindeligt hårdt tag, og man var nødt til at have fat i en kran, så man kunne få pillet taget fra hinanden.

Alarmen kom kort før klokken 13, og ved 15-tiden havde brandfolkene fået så meget styr på flammerne, at man var gået over til efterslukningen af brandstedet.

- Vi prøver på at få inventaret ud stille og roligt og så efterslukke, så det kommer til at tage noget tid endnu.

Taget har brandfolkene taget ned og fået spredt, så man har kunne slukke det de steder, hvor det blev skønnet nødvendigt, siger Per Hansen.

Der ligger nogle bygninger i umiddelbar tilknytning til det brændte stuehus, som det lykkedes for brandfolkene at holde fra af branden. I alt deltog 10 mand i slukningsarbejdet fra stationerne i Hadsund og Terndrup, fortæller Per Hansen.

Beboerne på ejendommen kom ud af det brændende hus ved egen hjælp og i god behold, så ingen kom noget til.

Årsagen til branden er endnu ikke fastlagt.

Stråtækt hus brændte