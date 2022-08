Flammerne stod op fra taget på stuehus

VESTHIMMERLAND:Klokken 12.05 mandag hastede Nordjyllands Beredskab til Vægerhøjvej nordøst for Overlade i Vesthimmerlands Kommune.

Her stod der flammer op fra stuehuset på en nedlagt landbrugsejendom. Da brandfolkene ankom, var der ildløs på husets 1. sal, og der blev tilkaldt en stigevogn fra Aars.

Ifølge vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi kunne der ses flammer fra taget ved en skorsten, men brandårsagen er dog endnu ukendt. Politiet oplyser, at der ikke var nogen hjemme, da branden opstod.

Indsatsleder Klaus Bojsen fra beredskabet fortalte ved 13.30-tiden, at der var kommet styr på branden.

- Ilden kan være opstået i entréen og har så bredt sig opad og fået fat i tagkonstruktionen. Det er muligt, at den har ulmet et stykke tid, for der var en del røg- og sodskader i stueplanen men dog ikke ildløs dér. På første sal er der sket en del brandskade på nogle værelser, fortalte Klaus Bojsen.

Derudover er der skader på taget. Brandfolkene pillede nogle tagplader af for at komme ind og slukke, og så blev der ellers holdt øje med, om ilden skulle blusse op igen. Otte brandfolk og tre køretøjer var sendt til Vægerhøjvej.